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Warriors'dan önemli hamle

NBA'de son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors, geçen sezon New Orleans Pelicans'ta oynayan Cousins'ı renklerine bağladı

03 Temmuz 2018 Salı 11:48
Warriors'dan önemli hamle

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors, pota altı oyuncusu DeMarcus Cousins'ı transfer etti.

Warriors'ın yıldız basketbolcusu Stephen Curry, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Cousins için hoş geldin mesajı yayımlayarak transferi duyurdu. ABD basınında Cousins'ın 5,3 milyon dolar karşılığında bir yıllık sözleşmeye imza attığı öne sürüldü.

Geçen yıl formasını giydiği New Orleans Pelicans'ta aşil tendonundan sakatlanan 27 yaşındaki ABD'li milli basketbolcu Cousins, sezonun büyük bölümünde oynayamamıştı.

Cousins, Pelicans'ta geçen sezon 25,2 sayı, 12,9 ribaunt, 5,4 asist ortalamaları yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolDeMarcus CousinsNBA
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