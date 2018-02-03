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Warriors deplasmanda kazandı

NBA'de son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Sacramento Kings'i 119-104 yenmeyi başardı

03 Şubat 2018 Cumartesi 11:29
Warriors deplasmanda kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Sacramento Kings'i 119-104 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Kevin Durant'ın 33 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle oynadığı karşılaşmada, Sacramento Kings'i 119-104 mağlup etti ve iki maç sonra deplasmanda kazandı. Konuk ekipte Stephen Curry 23 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik, Klay Thompson da 20 sayılık performanslarıyla galibiyete katkıda bulundu. Ev sahibi takımda ise Zach Randolph 18 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, Justin Jackson 17 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle mücadeleyi tamamladı. Bogdan Bogdanovic 12 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmayla oynadı.

Celtics sahasında kaybetmedi

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics sahasında Atlanta Hawks'ı 119-110 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın üçüncü periyodunda üstün bir performans sergileyen Celtics'te Terry Rozier 31 sayı, 7 ribaunt, 2 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Jayson Tatum 27, Jaylen Brown 19 sayı üretti. Taurean Prince'ın 31 sayı, 8 ribauntla öne çıktığı Atlanta Hawks'ta Dennis Schroder 25 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 7 sayı, 4 ribaunt, 1 blokla maçı tamamladı. NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 133-126

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 119-110

Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 99-102

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 130-105

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 92-90

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 103-97

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 100-114

Phoenix Suns-Utah Jazz: 97-129

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 104-119

AA

Son Güncelleme: 03.02.2018 12:54
Anahtar Kelimeler:
BasketbolNBAGolden State WarriorsSacramento Kings
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