Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103200
ALTIN
196.858
DOLAR
4.7083
STERLİN
6.2618
EURO
5.4926

Warriors seriyi son maça taşıdı

NBA Batı Konferansı finali 6. maçında Golden State Warriors, sahasında Houston Rockets’ı 29 sayı farkla 115-86 yenerek seriyi 3-3’e getirdi

27 Mayıs 2018 Pazar 17:32
Warriors seriyi son maça taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors, sahasında Houston Rockets’ı 115-86 yenerek seriyi 3-3 yaptı. NBA Batı Konferansı final serisi 6. maçında son şampiyon Warriors, Rockets’ı ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayan Rockets, ilk çeyreğini 39-22 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 61-51 üstün gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Warriors, üçüncü periyodu 84-77 önde tamamladı. Son çeyrekte rakibine sadece 9 sayı imkanı veren ev sahibi takım, mücadeleden 29 sayı farkla 115-86 galip ayrıldı. Bu galibiyetle durumu 3-3’e getiren Warriors, seriyi son maça taşıdı.

Warriors’ta Klay Thompson, 35 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalmalık performansıyla galibiyette başrol oynadı. Ev sahibi ekipte Stephen Curry 29 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve Kevin Durant 23 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle mücadele etti.

Chris Paul’ün sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Rockets adına öne çıkan isim, 32 sayı, 9 asist, 7 ribauntla oynayan James Harden oldu. Konuk takımda Eric Gordon 19, Trevor Ariza 14 sayı buldu.

Batı Konferansı’nda NBA finaline yükselecek takımı, Rockets’ın ev sahipliğinde 29 Mayıs Salı günü sabaha karşı yapılacak son maç belirleyecek.

Anahtar Kelimeler:
NBAGolden State WarriorsHouston Rockets
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LeBron coştu, seri eşitlendi
LeBron coştu, seri eşitlendi
Rockets, finale çok yaklaştı
Rockets, finale çok yaklaştı
Celtics mutlu sona yakın
Celtics mutlu sona yakın
Çekişmeli seri 2-2'ye geldi
Çekişmeli seri 2-2'ye geldi
Yakın Doğu'dan sürpriz karar
Yakın Doğu'dan sürpriz karar
Play-off'ta iki maç oynanacak
Play-off'ta iki maç oynanacak
LeBron'un 44 sayısı seriyi eşitledi
LeBron'un 44 sayısı seriyi eşitledi
Play-off heyecanı başlıyor
Play-off heyecanı başlıyor
Warriors, seride 2-1 öne geçti
Warriors, seride 2-1 öne geçti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim