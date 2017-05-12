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Warriors, Spurs ile eşleşti

Serinin 6. maçında konuk olduğu Houston Rockets'ı 39 sayı farkla mağlup ederek seride 4-2 öne geçen San Antonio Spurs, Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors ile eşleşti

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Warriors, Spurs ile eşleşti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets'ı 114-75 yenen San Antonio Spurs, seride 4-2 öne geçerek finale kaldı.

Teksas eyaleti takımlarını karşı karşıya getiren konferans yarı final serisinin 6. mücadelesi, konuk ekip San Antonio Spurs'un zaferiyle sonuçlandı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Spurs, mücadeleyi 114-75 kazanarak Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors'ın rakibi oldu. Kawhi Leonard'ın sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı mücadelede 34 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yapan LaMarcus Aldridge, Spurs'u galibiyete taşıdı. Jonathon Simmons 18, Patty Mills 14 sayı, Pau Gasol 10 sayı ve 11 ribaunt, DeJounte Murray ise 11 sayı ve 10 ribaunt ile galibiyete katkı sağladı. Spurs'un sert savunması karşısında sayı bulmakta zorlanan Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden 10 sayı ve 7 asistle sezonu tamamladı. Trevor Ariza 20 sayıyla Rockets'ın en skoreri olurken, Clint Capela da 15 sayı ve 12 ribaunt ile double-double yaptı. NBA play-off'larına, Boston Celtics ile Washington Wizards arasındaki Doğu Konferansı yarı finali serisinin 6. maçıyla devam edilecek.
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BasketbolNBAHouston RocketsSan Antonio Spurs
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