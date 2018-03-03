Warriors'un serisi 5 maça çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 114-109 yendi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Golden State Warriors, Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Atlanta Hawks'ı 114-109 mağlup ederek üst üste beşinci maçından galibiyetle ayrıldı. Kevin Durant'ın 28 sayı, 3 ribaunt, 5 asistle oynadığı konuk takımda, Stephen Curry 28, Nick Young 16 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Ev sahibi ekipte ise Kent Bazemore'un 29, Dennis Schroder 27 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

Ersan'dan galibiyete 18 sayılık katkı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Charlotte Hornets'i 110-99 yendi. Joel Embiid 'in 23 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptığı maçta, Ersan İlyasova 18 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi. Konuk takımda Kemba Walker 31 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Nicolas Batum 14 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

Magic galibiyeti hatırladı

Son 7 maçından mağlubiyetle ayrılan Orlando Magic, sahasında Detroit Pistons'ı 115-106 yendi. Orlando Magic'te Aaron Gordon 27 sayı, 13 ribauntla, Nikola Vucevic de 22 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı. James Ennis ve Reggie Bullock'un 21'er sayı ürettiği Pistons'ta, Blake Griffin 12 sayı, 10 ribaunt, Andre Drummond da 10 sayı, 15 ribauntla maçı "double-double" ile tamamladı. NBA'e 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-Detroit Pistons: 115-106

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 110-99

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 109-114

Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 108-100

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 102-108

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 96-103

Washington Wizards-Toronto Raptors: 95-102

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 116-124

Los Angeles Clippers-New York Knicks: 128-105

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 116-108