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Westbrook, 1961'deki rekoru kırdı

NBA'de Oklahoma City Thunder forması giyen Westbrook, Indiana Pacers karşısındaki 10 sayı, 17 ribaunt, 12 asistlik performansıyla 2017'deki 35'inci "triple double"ını yaptı ve Oscar Robertson'ın 1961'de kırdığı rekoru ele geçirdi

14 Aralık 2017 Perşembe 10:33
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Westbrook, 1961'deki rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers'ı 100-95 yenen Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, bir takvim yılında 35 "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, oyun kurucusu Russell Westbrook'un 10 sayı, 17 ribaunt, 12 asistle kariyerinin 88'inci "triple double"ına imza attığı maçta, Indiana Pacers deplasmanından 100-95 galip ayrıldı. 2017'de 35. kez üç istatistikte çift hanelere ulaşan Westbrook, Oscar Robertson'ın 1961'de kırdığı "bir takvim yılında en fazla 'triple double' yapan NBA oyuncusu" rekorunu ele geçirdi. Thunder'da Steven Adams 23 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı. Paul George ise eski takımına karşı 12 sayı, 5 asist, 3 top çalmayla oynadı. Pacers'ta Victor Oladipo'nun 19 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve Thaddeus Young 11 sayı, 10 ribaunt, 7 top çalma, 3 blokluk performansı galibiyete yetmedi.

Rockets seriyi 11 maça çıkardı

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, evinde oynadığı Charlotte Hornets karşılaşmasını 108-96 kazanarak üst üste 11. galibiyetini aldı. Rockets'ın all-star oyun kurucusu Chris Paul, 31 sayı, 11 asist ve 7 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 21 sayı, 8 asist üreten James Harden ve 17 sayı atan Eric Gordon, galibiyette önemli rol oynadı. Hornets'te Dwight Howard 26 sayı, 18 ribaunt, Michael Kidd-Gilchrist de 18 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Bulls seriye bağladı

Ligin son sıralarında yer alan Chicago Bulls, konuk ettiği Utah Jazz'ı 103-100 mağlup ederek art arda 4. karşılaşmasını kazandı. Bulls'u galibiyete, 29 sayı, 9 ribaunt üreten Nikola Mirotic, 16 sayı, 5 asist, 3 blokla oynayan Robin Lopez ve maçı 13 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, 4 top çalmayla tamamlayan Kris Dunn taşıdı. Jazz'ın çaylak oyuncusu Donovan Mitchell, 32 sayı ve 6 asistle sahanın en skoreri oldu. NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 95-100

Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 95-106

Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 93-87

Boston Celtics-Denver Nuggets: 124-118

Miami Heat-Portland Trail Blazers: 95-102

Chicago Bulls-Utah Jazz: 103-100

New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 115-108

Phoenix Suns-Toronto Raptors: 109-115

Houston Rockets-Charlotte Hornets: 108-96

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolHouston RocketsNBARussell Westbrook
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