Westbrook, 46 sayı attı Thunder kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un üstün performansının yardımıyla konuk ettiği Washington Wizards'ı 121-112 mağlup etti.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcisi Oklahoma City Thunder, çekişmeli geçen mücadelenin ardından Chesapeake Energy Arena'da ağırladığı Washington Wizards'ı 121-112'lik skorla geçti. Sezonun 28'inci, üst üste ise 6'ncı galibiyetini alan Thunder'da Westbrook 46 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle galibiyette başrolü oynarken, bu sezonun en skorer istatistiğini yakaladı. Paul George 18 sayı, 4 asist ve 4 top çalma, Steven Adams 12 sayı ve 10 ribaunt, Carmelo Anthony 13 sayı ve 8 ribaunt ile galibiyete destek verdi. Bu sezon 22'nci kez kaybeden Wizards'ta Bradley Beal 41 sayı, 12 ribaunt ve 7 asist, John Wall 21 sayı ve 12 asist, Markieff Morris ise 20 sayı ve 9 ribauntluk performans sergiledi.

Warriors yıldızlarıyla kazandı

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 126-113 yenerek sezonun 39'uncu galibiyetini aldı. Warriors'ta Kevin Durant 28 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla kariyerinin 10'uncu "triple-double"ını yaptı. Klay Thompson ve Stephen Curry ise 25'er sayı ile galibiyette pay sahibi oldu. Sezonun 20'nci mağlubiyetini alan Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 31 sayı ve 11 ribaunt, Taj Gibson 12 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jamal Crawford 21, Jeff Teague 17 sayı kaydetti.

Çekişmeli maç Kings'in

Günün bir diğer mücadelesinde Sacramento Kings, son saniyelerde De'Aaron Fox'un basketinin yardımıyla deplasmanda Miami Heat'i 89-88 mağlup etti. Sezonun 15'inci galibiyetini alan Kings'te Buddy Hield 24, Fox 14, Bogdan Bogdanovic 11 sayı kaydederken, Zach Randolph ise 10 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaptı. Bu sezon 21'inci kez kaybeden Heat'te Goran Dragic 23, Wayne Ellington 20, Justise Winslow 11 sayıyla maçı tamamladı.

Nuggets zorlanmadı

Denver Nuggets ise konuk ettiği New York Knicks'i 130-118'lik skorla geçti. 7 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Nuggets'ta Garry Harris 23 sayı ile takımının en skoreri oldu. Trey Lyles 21 sayı, Nikola Jokic 18 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt ile takımına sezonun 25'inci galibiyetini getirdi. Knicks'te Kristaps Porzingis ve Michael Beasley 21'er sayı, Trey Burke da 18 sayı ve 11 asistle oynadı. NBA'e 10 maçla devam edilecek.