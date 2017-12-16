Westbrook yine başrolde

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, uzatmalara giden maçta Philadelphia 76ers'ı 119-117 yendi.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder'ın oyun kurucusu Russell Westbrook 27 sayı, 18 ribaunt ve 15 asistle kariyerinin 89. "triple double"ını yaparken, Paul George ve Carmelo Anthony, mücadeleyi 24'er sayıyla tamamladı. Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid'in 34 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, JJ Redick'in de 19 sayı, 3 ribaunt, 6 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Rockets seriyi 12 maça çıkardı

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, evinde oynadığı San Antonio Spurs karşılaşmasını 124-109 kazanarak üst üste 12. galibiyetini aldı. Rockets'ta James Harden 28 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Chris Paul 28 sayı, 4 ribaunt, 8 asistle galibiyette başrolü oynadı. San Antonio Spurs'te ise LaMarcus Aldridge 16 sayı ve 6 ribauntla oynadı

Utah Jazz 9 yıl sonra kazandı

Boston Celtics'i 107-95 yenen Utah Jazz, rakibini 2008 yılından bu yana ilk kez deplasmanda mağlup etti. Dört maçtır kazanamayan Utah Jazz'da Ricky Rubio skora 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik katkı sağladı. Donovan Mitchell, Jonas Jerebko ve Rodney Hood 17'şer sayı üretti. Boston Celtics'te Kyrie Irving'in 33 sayı, 4 ribaunt ve 6 asistlik performansı ise yenilgiyi önleyemedi.

Atlanta galibiyete hasret

Deplasmanda Memphis Grizzlies'e 96-94 yenilen Atlanta Hawks, üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı. Ev sahibi ekipte Tyreke Evans 22 sayı, 2 ribaunt, 3 asistle oynarken, Marc Gasol 13 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle, Andrew Harrison ise 10 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkıda bulundu. Atlanta Hawks forması giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, 30 dakika süre aldığı maçta 9 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 1 top çalmayla karşılaşmayı tamamladı. Kent Bazemore'un 19 sayı attığı mücadelede, Dennis Schröder 18 sayı, 11 asistle "double double" yaptı. NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Miami Heat: 98-104

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 98-104

Orlando Magic-Portland Trail Blazers: 88-95

Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 117-119

Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 100-91

Boston Celtics-Utah Jazz: 95-107

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 120-87

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 96-94

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 109-115

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 117-111

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 124-109