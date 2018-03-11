Westbrook yine ‘triple double’ yaptı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) San Antonio Spurs’ü 104-94 yenen Oklahoma City Thunder’ın all-star oyuncusu Russell Westbrook, 21 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle “triple double” yaptı. Batı Konferansı’nda play-off mücadelesi veren Oklahoma City Thunder ile San Antonio Spurs arasındaki karşılaşmayı, 104-94 ev sahibi Thunder kazandı. Thunder’ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, 21 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 19’uncu, kariyerinde 98. kez “triple double”a imza attı. Jerami Grant 15 sayı, 8 ribaunt, Paul George ise 11 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle oynadı. Spurs’te Rudy Gay ve Bertans 14’er sayı kaydetti. LaMarcus Aldridge 11 sayı ve 7 ribaunt üretti.

Grizzlies dibe demir attı

Ligin son sırasındaki Memphis Grizzlies, deplasmanda Dallas Mavericks’e 114-80 yenilerek üst üste 17. mağlubiyetini aldı. Mavericks’i galibiyete, 25 sayı, 7 ribauntla oynayan Harrison Barnes, 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten J.J. Barea, maçı 20 sayı, 7 ribauntla bitiren Doug McDermott ve 15 sayı, 10 ribauntla “double double” yapan Dwight Powell taşıdı. Grizzlies cephesinde Dillon Brooks 17 sayı, 6 ribaunt ve JaMychal Green 14 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 122-115

Miami Heat-Washington Wizards: 129-102

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 114-80

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 104-94

Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 113-105