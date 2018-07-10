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Wilbekin Maccabi ile anlaştı

Maccabi FOX, Darüşşafaka'dan Wilbekin'i transfer etti

10 Temmuz 2018 Salı 12:47
Wilbekin Maccabi ile anlaştı

İsrail ekibi Maccabi FOX, Darüşşafaka'nın skorer basketbolcusu Scottie Wilbekin'i kadrosuna kattı.

İsrail kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Wilbekin ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bu yıl Türkiye Milli Takımı adına da görev yapmaya başlayan ABD'li basketbolcu, 2015'ten bu yana Darüşşafaka forması giyiyordu.

Darüşşafaka ile geçen yıl şampiyonluğa ulaştığı ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezon ve finallerin en değerli oyuncusu seçilen Wilbekin, maç başına 19,7 sayı, 4,8 asist, 1,6 top çalma ortalamaları tutturdu.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2018 14:17
Anahtar Kelimeler:
Scottie WilbekinMaccabi FOXDarüşşafakaBasketbol
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