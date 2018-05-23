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Yakın Doğu'dan sürpriz karar

Yakın Doğu Üniversitesi, faaliyetlerini sona erdirdiğini açıkladı

23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:57
Yakın Doğu'dan sürpriz karar

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Yakın Doğu Üniversitesi, faaliyetlerini sona erdirdiğini açıkladı.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nın misyonunu tamamladığı ve bu branştaki kulüp faaliyetlerinin sona erdirildiği bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplam 5 şampiyonluk yaşadı. Bordo-beyazlılar, FIBA Avrupa Kupası (2017), Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi (2017), Türkiye Kupası (2017, 2018) ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda (2017) şampiyonluk elde etti.

Bordo-beyazlılar, bu sezon ise ligde Fenerbahçe ile oynadığı final serisini 3-1 kaybederek ikincilikle yetinmek zorunda kalırken, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde ise dördüncü oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolBilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper LigiYakın Doğu ÜniversitesiYakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı
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