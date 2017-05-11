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Yakın Doğu Fener'i yenerse şampiyon

Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 2-0 önde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi, yarın oynanacak üçüncü maçta Fenerbahçe'yi yenerse şampiyon olacak

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Yakın Doğu Fener'i yenerse şampiyon

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi final serisindeki üçüncü maçta Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi yarın karşı karşıya gelecek. 

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe ile sahasında oynadığı ilk iki maçı 78-70 ve 73-67'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçen Yakın Doğu Üniversitesi, yarınki müsabakadan da galibiyetle ayrılması durumda şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşmanın Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlanması halinde ise serinin dördüncü maçı 14 Mayıs Pazar günü Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak. İlk dört mücadelede bir takımın üç galibiyete ulaşamaması durumunda şampiyonun belli olacağı serinin beşinci ve son karşılaşması, 17 Mayıs Çarşamba günü Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak. 



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