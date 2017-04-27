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Yarı final serisi başlıyor

Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off yarı final eşleşmelerinde maç programı belli oldu

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Yarı final serisi başlıyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisinin müsabaka programı açıklandı. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği Fenerbahçe-Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş eşleşmelerindeki yarı finallerin maç programı şöyle:

29 Nisan Cumartesi: 
16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş (Caferağa)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)

2 Mayıs Salı: 
18.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş (Caferağa)
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)

4 Mayıs Perşembe: (Saatleri henüz açıklanmadı)
Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi (Beşiktaş Akatlar Arena)
Galatasaray-Fenerbahçe (Abdi İpekçi)

Öte yandan, eşleşmelerdeki gerekirse dördüncü ve beşinci maçların programı henüz duyurulmadı.
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