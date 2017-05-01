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Yarı final serisinde ikinci maç

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın play-off yarı final serisi ikinci maçında karşılaşacak

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Yarı final serisinde ikinci maç

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın play-off yarı final serisi ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Metro Enerji Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli takım, eşleşmedeki ilk maçı 83-61'lik skorla kazanarak, seride 1-0 öne geçmişti. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride üçüncü maç, 4 Mayıs Perşembe günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.

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