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Yedek kadrolar açıklandı

66. NBA All-Star maçında Doğu ve Batı Karmalarında yedekte başlayacak basketbolcular belirlendi. İlk 5'e giremeyen Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Russell Westbrook, yedek kadroda yer aldı

27 Ocak 2017 Cuma 14:46
Yedek kadrolar açıklandı

66. NBA All-Star maçında mücadele edecek Doğu ve Batı Karmalarının yedek kadrolarında yer alacak basketbolcular belli oldu.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, NBA'de takım çalıştıran 30 başantrenörün oylarıyla seçilen Doğu ve Batı Karmalarında forma giyecek yedişer yedek oyuncu belirlendi. Bu sezonki üstün performansına rağmen kadroda ilk 5'e seçilmeyen Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Russell Westbrook, yedek kadroda yer aldı. Geçen sezonun şampiyonu Cleveland Cavaliers'tan Kevin Love'ın da kadroya dahil olmasıyla bu takımdan toplam 3 oyuncu Doğu Konferansında mücadele edecek.

Geçen sezonun finalisti Golden State Warriors'ta ise yedek kadroya Draymond Green ile Klay Thompson'ın alınmasıyla Batı Konferansında toplam 4 oyuncu Warriors'ı temsil etme hakkı elde etti. All-Star maçında Doğu ve Batı Konferansı Karmalarını yönetecek isimler ise, 5 Şubat tarihinde ligde konferansını lider tamamlayan takımların başantrenörleri olacak. Bu sezon şu ana kadar 39 galibiyet ve 7 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda zirvede yer alan Golden State Warriors'ın başantrenörü Steve Kerr ve yardımcılarının, Batı Karmasının koçluğunu yapması kesinlik kazandı. Doğu Konferansı'nda bu sezon 30 galibiyet ve 14 mağlubiyetle lider konumda bulunan Cleveland Cavaliers'ın başantrenörü Tyronn Lue ise geçen seneki All-Star maçında takımı yönettiği gerekçesiyle bu sene bu görevi alamayacak.  Takımların ligdeki performansına göre, Lue'nun yerine, Doğu Konferansında ikinci sırada yer alan Toronto Raptors'ın başantrenörü Dwane Casey ve yardımcılarının Doğu Karmasını yönetmesi bekleniyor. NBA All-Star organizasyonu, 17-19 Şubat tarihlerinde New Orleans kentindeki Smoothie King Center'da yapılacak. Doğu ve Batı Karmalarına ilk 5'te ve yedek başlayacak basketbolcular ile oynadıkları takımlar şöyle:

Doğu Konferansı:

İlk 5:
LeBron James (Cleveland Cavaliers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jimmy Butler (Chicago Bulls), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers) 

Yedekler:
Paul George (Indiana Pacers), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Paul Millsap (Atlanta Hawks), Isaiah Thomas (Boston Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets), John Wall (Washington Wizards)

Batı Konferansı:

İlk 5
Kevin Durant (Golden State Warriors), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets)

Yedekler:
DeMarcus Cousins (Sacramento Kings), Marc Gasol (Memphis Grizzlies), Draymond Green (Golden State Warriors), Gordon Hayward (Utah Jazz), DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers), Klay Thompson (Golden State Warriors), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)
Anahtar Kelimeler:
Basketbol66. NBA All-StarYedek Kadrolar
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