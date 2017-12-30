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"Yerel medyanın katkısı önemli"

Basketbol Süper Ligi Direktörü Samer Şenbayrak, "Basketbolun Türkiye'de daha fazla bilinir olması için yerel medyanın katkısının üst seviyede olduğunu düşünüyoruz" dedi

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:10
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"Yerel medyanın katkısı önemli"

Basketbol Süper Ligi Direktörü Samer Şenbayrak, basketbolun Türkiye'de daha fazla bilinir olması için yerel medyanın katkısının üst seviyede olduğunu söyledi.

Şenbayrak, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ'un da katılımıyla Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir otelde gazetecilerle bir araya geldi. Anadolu'daki takımların başarısını artırmak için yerel medya mensuplarıyla görüş alışverişi yaptıklarını anlatan Şenbayrak, Sakarya takımının son yıllarda emek sarf ettiğini ve başarı yakalayarak Süper Lig'e çıktığını anımsattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un play-off hedefiyle yoluna devam ettiğini belirten Şenbayrak, "İnşallah önümüzdeki yıllarda ülkemizi Avrupa'da temsil etme şansını bu çalışma temposu ve azmiyle yakalayacaktır diye düşünüyorum." dedi. Şenbayrak, "Basketbolun Türkiye'de daha fazla bilinir olması için yerel medyanın katkısının üst seviyede olduğunu düşünüyoruz. Basketbol Federasyonu olarak Sakarya'yı önemsiyoruz, yaptığı işlerin de çok önemli olduğunu biliyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un Süper Lig'de kalıcı olması için hep birlikte neler yapabiliriz diye konuşacağız. Sakarya ekibinin uzun yıllar Süper Lig'de kalarak Sakarya halkına ve buradaki çocuklara hizmet etmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Altuğ da takımı kurduklarında koydukları hedefleri her sene ileriye taşıdıklarını aktardı. Takımın geçen yıl başarı göstererek Süper Lig'e çıktığını dile getiren Altuğ, "Bu takımın sürdürülebilir olmasından yana durduğumuzu, Sakarya'da basketbolu ilelebet yaşatmayı istediğimizi, dolu tribünlere oynayan bir takım oluşturmayı istediğimizi hep söylüyoruz. O hedefimize de yavaş yavaş ulaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Altuğ ayrıca, ilerleyen yıllarda takımda mutlaka Sakaryalı gençlerin forma giymesi için çalıştıklarını sildirdi.

AA

Son Güncelleme: 30.12.2017 12:56
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Tahincioğlu Baksetbol Süper LigiSakarya Büyükşehir BelediyesporSakaryaBasketbol Süper Ligi Direktörü Samer Şenbayrak
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