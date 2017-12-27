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Yeşilgiresun Gagic ile yollar ayrıldı

Yeşilgiresun Belediyespor'da Djordje Gagic ile yolların ayrıldığı bildirildi

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:31
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Yeşilgiresun Gagic ile yollar ayrıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da Djordje Gagic ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon öncesi kadroya dahil edilen Sırp pivotun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Açıklamada, 27 yaşındaki Gagic'e bugüne kadar yaptığı hizmetten ötürü teşekkür edildi. Gagic, yeşil-beyazlı takımda bu sezon 12 maçta 8 sayı, 4,2 ribaunt ve 1,3 asist ortalamaları yakaladı.

Yeşilgiresun Belediyespor'da dün de başantrenör Mihaio Uvalin ile yollar ayrılmıştı.

AA

Son Güncelleme: 27.12.2017 12:54
Anahtar Kelimeler:
Yeşilgiresun BelediyesporTahincioğlu Basketbol Süper LigiDjordje GagicBasketbol
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