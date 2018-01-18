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Yeşilgiresun Jefferson'ı aldı

Yeşilgiresun Belediyespor, ABD'li oyuncu Davon Jefferson'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı

18 Ocak 2018 Perşembe 10:29
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Yeşilgiresun Jefferson'ı aldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor, ABD'li oyuncu Davon Jefferson'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ligin ikinci devresi öncesi kadronun güçlendirilmesi amacıyla transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda yer alan Jefferson ile anlaşma sağlandığı ve oyuncuyla sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmenin imzalandığı kaydedildi. Davon Jefferson, Bahçeşehir Koleji'nde bu sezon 5 maçta 24,2 dakika, 12,4 sayı, 8,4 ribaunt ve 1,6 asist ortalamalarıyla oynadı.

AA

Son Güncelleme: 18.01.2018 13:10
Anahtar Kelimeler:
Yeşilgiresun BelediyesporTransferTahincioğlu Basketbol Süper LigiDavon JeffersonBasketbol
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