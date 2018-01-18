Yeşilgiresun Jefferson'ı aldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor, ABD'li oyuncu Davon Jefferson'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ligin ikinci devresi öncesi kadronun güçlendirilmesi amacıyla transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda yer alan Jefferson ile anlaşma sağlandığı ve oyuncuyla sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmenin imzalandığı kaydedildi. Davon Jefferson, Bahçeşehir Koleji'nde bu sezon 5 maçta 24,2 dakika, 12,4 sayı, 8,4 ribaunt ve 1,6 asist ortalamalarıyla oynadı.