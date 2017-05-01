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Yunanistan'ta final gibi maç

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off turu son maçında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi ile karşılaşacak

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Yunanistan'ta final gibi maç

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu 5. ve son maçında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Barış ve Dostluk Salonu'nda saat TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Takımların şu ana kadar ikişer galibiyet aldığı play-off turunda yarınki müsabakayı kazanacak ekip, adını Dörtlü Final'e yazdıracak. İki takım arasında Yunanistan'da oynanan ilk karşılaşmayı Olympiakos 87-72'lik skorla kazanırken, ikinci müsabaka 73-71 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı. Anadolu Efes, İstanbul'da oynanan müsabakaların ilkinden 64-60 galip ayrıldı, ikincisinde ise rakibine 74-62 mağlup oldu. Eşleşmeden üstün çıkacak takım, Dörtlü Final'de ilk maçını Rusya'nın CSKA Moskova ekibi ile oynayacak.

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BasketbolTHY Avrupa LigiAnadolu EfesOlympiakosPlay-off
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