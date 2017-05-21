Yunanlılara geniş güvenlik önlemi

Fenerbahçe-Olympiakos arasında oynanacak olan Euroleague finali öncesi Yunan taraftarlar, tribün liderleri uyuyakalınca yarım saat geç yola çıktı.

Fenerbahçe-Olympiakos arasında oynanacak olan Euroleague finali öncesi Yunan taraftarların olay çıkartması nedeniyle TOMA, çevik kuvvet polisi ve çok sayıda sivil polisle, taraftarların kaldığı otel çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Taraftarlar bugün oynanacak maç nedeniyle saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi Oteller Sokak üzerindeki kaldığı otelden yoğun güvenlik önlemleri arasından ayrıldı. Sloganlar atarak otobüse binen taraftarlar, polis ekiplerinin eskortluğunda karşılaşmanın yapılacağı Sinan Erdem Spor Salonu’na hareket etti.

TRİBÜN LİDERLERİ OTELDE UYUYAKALINCA, TARAFTARLAR YARIM SAAT GEÇ AYRILDI

Taraftarların otobüse binmesinin ardından eksik taraftarların olduğunun belirlenmesi üzerine otobüs otelden ayrılamadı. Bunun üzerine polis ekipleri, otele girerek , Yunan takımının tribün liderlerini uyandırdı. . Otelde toparlanan Olympiakos taraftarları daha sonra VIP araçlara binerek konvoya katıldı.Yunan taraftarlar uzun bir konvoy eşliğinde otelden ayrıldı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TAKIM ATKISI SARKITTI

Öte yandan Olympiakos taraftarları otelden ayrılacağı esnada otelin yanındaki bir binada kalan Fenerbahçeli taraftarlar binadan Fenerbahçe atkısı sarkıttı. Taraftarlar otelden ayrılırken sorunsuz bir şekilde ayrılırken, müsabaka sonrası taraftarların Yunanistan’a döneceği öğrenildi.