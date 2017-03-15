Batı gerçek yüzünü gösteriyor

Bu tür olaylarda, karşılarındaki muhatap Müslüman Türk’se adamların bir anda inancımıza ve medeniyetimize olan tarihi kinleri ortaya çıkıyor, arkasına saklandıkları “insan hakları”, “demokrasi” gibi makyajlar dökülüyor ve gerçek yüzleri gözüküyor.
Dikkat ederseniz, AB içinde birbiriyle kavgalı olan, problemli olan ülkeler konu “Müslüman Türk” olunca nasıl da kenetleşiyorlar, ağız, fikir ve tavır birliğine gidiveriyorlar.
Esasen bu ortak tavırda, Peygamber efendimizin (s.a.v.) “küfür tek milletir” hadisinin ispatını görüyoruz.
Batı’nın temel anlayışını ve de bu anlayıştan beslenen AB’yi gerçek manada tanımadan yaşanan gelişmeleri, Müslüman Türk’e gösterdikleri aşırı tavrı anlamamız asla mümkün olmaz.
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, yıllar önce “AB’nin Türkiye’yi asla almayacağını” ifade ederken bunun temel nedeninin “AB’nin Hıristiyan temellere bağlı bir inanç birliği” olmasından kaynaklandığını belirtiyordu. Sayın Baş, her fırsatta, “AB bir inanç birliğidir, Hıristiyan kulübüdür, kendi devlet adamları tarafından defaatle altı çizilmiştir. İnanç temelli bu birliğin, Haçlı seferlerini gerçekleştirdiği Müslüman Türk’e sınırlarını açmasına imkân bulunmamaktadır” ifadelerine yer vermekteydi.
AB’nin bir Hıristiyan birliği olduğu bayrağıyla, marşıyla da tescillidir. 28 üyeye çıkmasına rağmen hala bayrağında 12 yıldız vardır. Bu da Hz. İsa’nın havarilerini temsil eder.
AB marşı ise Beethoven’in 9. senfonisinin bitiş bölümüdür. Ve Hıristiyanlığın teslis inancının ortaya koyduğu “baba-oğul-kutsal ruh” anlayışı bu marşta vardır.
Sayın Baş’ın sık sık altını çizdiği gibi AB’li liderler de yaptıkları açıklamalarda AB’nin Hıristiyan birliği olduğunu, Müslüman Türkiye’nin orada yeri olmadığını açıkça belirtmişlerdir.
Üstelik AB; bırakın bizi içine almayı, bizi bölme ve parçalama senaryolarına, projelerine sahip bir birliktir. AB’nin temel hedefi bizi kucaklamak değil, parçalamak…
Prof. Dr. Baş, bu konuda şunları söylemektedir:
“Avrupa’nın öteden beri bir Şark Projesi vardır. Bunun manası, Türkler Anadolu insanı değildir, bu topraklardan er veya geç mutlaka çıkarılması lazımdır. Bunun manası bu. Şimdi Batı bunu bir plan, bir program olarak hayatına geçirdiği için AB’yi de Türkiye’nin bölünmesi için, yani bu toprakların elimizden alınması için kullanıyor. Bir başka ifadeyle AB üzerinden Anadolu’nun parçalanması, bölünmesi, Türk devletinin yok edilmesi isteniyor.”
Almanya’nın bir dönem başbakanlığını yapmış olan Helmut Kohl, “Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemlidir” diyerek Sayın Baş’ın bu tespitini doğrulamaktadır.
Sayın Baş, AB’nin Türkiye ve Türk milleti için ne anlama geldiğini şu sözlerle özetliyor:
“AB, 5 bin yıllık Türk tarihinin, bin yıllık Türk–İslam medeniyetinin, 80 yıllık Türkiye Cumhuriyetinin Haçlı mezarlığına gömülmesi projesidir.”
Sayın Baş, “Türkiye’yi neden 50 yıldır AB kapısında bekletiyorlar” sorusuna şöyle cevap veriyor: “Seni arasına alması asla mümkün değil ama Avrupa şunu yapıyor; Türkiye başka bir toplulukla beraber olmasın diye alacakmış gibi davranıyorlar ve önünü kesiyorlar.”
Dikkat ederseniz, başta Hollanda olmak üzere AB ülkeleriyle bu kadar kriz yaşanmasına rağmen hiçbirisi kalkıp da “Türkiye ile üyelik müzakere görüşmelerini iptal edelim” demiyor. Çünkü Türkiye-AB müzakereleri, yıllardır Türkiye’nin AB’ye taviz vermesi şeklinde cereyan ediyor. AB yararına, Türkiye’nin zararına…
AB uğruna ne tavizler vermedik ki; tarım ve hayvancılığı AB’ye kurban verdik, AB istiyor diye zinayı serbest bırakıp, domuz etini kasaplık hayvan haline getirdik, hutbelerden “Allah katında tek din İslam’dır” ayetini çıkardık, AB mahkemelerini Türk mahkemelerinin üzerine çıkardık, madenlerimizi, karlı kuruluşlarımızı AB şirketlerine özelleştirdik, Gümrük Birliği kapsamında milyarlarca dolar zarar ettik, AB’nin mülteci çöplüğü haline geldik…
Sonuç? Adamlar tüm dünyanın gözü önünde atla itle vatandaşlarımıza saldırıyorlar.
Alman Profesör Neumark, “Siz Türkler Hıristiyan olsanız da AB sizi almayacak, takiyye yapıyor diyecekler” diyor.
Her şey bu kadar netken, üstelik bu kadar tavize rağmen inancımızdan ve medeniyetimizden dolayı bize takındıkları skandal tavır ortadayken, bizlerin hala AB’yi bir medeniyet projesi olarak görmemiz, AB’ye gireceğimizi zannetmemiz ne büyük bir gaflettir.
Artık içimizdeki öngörü sahiplerini dikkate almalıyız, boşa kürek sallamamalı, daha fazla taviz vererek geleceğimizi yok etmemeliyiz; aksine milli bir duruş ve milli politikalarla, inancımızı, medeniyetimizi paylaştığımız ülkelerle işbirliğine giderek bölgesinde ve dünyada söz sahibi güçlü bir Türkiye olmalıyız.
Bence Türkiye'ye demokrasi dersi vermek istiyorlar