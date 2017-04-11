Batı, Mısır’da Kıpti devleti istiyor

Mısır’da, Türkiye’de ne oluyorsa, o oluyor. Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, olanlarda farklı değil. İran’da da farklı şeyler olmayacak. Afganistan, Pakistan, şimdilik dursun bir kenarda. Yemen gibi… Bunları ayrı değerlendiririz.
Mısır konusuna, birazdan geliriz.
Türkiye’de, ABD bomba seviciliği yapanlar, bu olayları zor anlar. İslam ülkelerinde olan olayları, İsrail’den ayrı düşünmek veya değerlendirmek, kasıtlı değilse cehaletten gelir. ABD derin devlet görevlisi Kessinger, “işler planladığımız gibi giderse, yakın bir zamanda Ortadoğu’nun yarısı İsrail’in olacak” demişti.
Şimdilik işler, planladıkları gibi gidiyor. Irak parçalandı. Barzani azmış durumda. Türkiye’yi tehdit etmeye başladı bile. “Türkiye, ‘Kerkük’ derse, bizde ‘Diyarbakır’ deriz” dedi. Şimdi bu Barzani’yi, İsrail’den bağımsız düşünebilir misiniz?
ABD, Irak’ta gayri meşru bir çocuk bıraktı Türkiye’nin kollarına. Türkiye onu büyüttü, yetiştirdi ve başına bela etti. Yarın bir, gün Türkiye’nin eğittiği peşmerge, askerimizi vuracak. Bunu adlandıracak sözcük bulamıyorum. Barzani’den “açılım” ve “referandum” için destek isterseniz, o da “Türkiye’de 30 milyon Kürt var, bunlar benim” der.
Elin Yahudisi, senin Müslüman kardeşin üzerinden, sana hesap yapar. Türkiye’de 30 milyon Kürt var diyerek Kürt’ü fitler. İran’da 30 milyon Türk var diyerek, oradaki Türk’ü fitler. Türkiye’de ki Kürt’ten seni şüphe ettirir. İran’da ki Türk’ten de, İran’ı şüpheye düşürür.
Irak’ta bilmem ne kadar Şii var der. Şu kadar da Yezidi var der. Böylelikle ne İran’da huzur bırakır. Ne Türkiye’de, ne de paramparça edilmiş Irak’ta… Al sana “Kürdistan” kod adlı dört parçalı İsrail…
Aynı Kessinger ne demişti: Ortadoğu’da ülke sayısı yüze çıkmalı!
ABD, Irak yönetimine “Kerkük’ü Barzani’ye bırakın!” baskısı yanında birde ne istedi? Irak’ta yaşayan gayri Müslimler için önce “özerklik” ardından, bağımsız bir devlet istedi. Atanmış İbadi’nin sesi, çıkmaz bu öneriye.
Sırf, İsrail büyüsün ve güvdende olsun diye, kaç Müslüman ülke neler yaşıyor. Kaç Müslüman ülkede etniksel veya mezhepsel kavgalar var. ABD ve İsrail’in umurunda da Türkiye’deki Kürtler veya İran’daki Türkler!.. Veya Şiiler ve Sünniler!
Müslümanlar, sizler, “Şii” veya “Sünni” deyerek birbirlerinizi yeyin, İsrail büyüsün, olur mu?!
İsrail sizinle gurur duyuyor!
ABD, kaos çıkararak dünyayı yönetir, işgal ve terörü destekleyerek de Müslüman ülkeleri lime lime parçalara ayrırır. Mesela güya Suriye’de kimyasaldan ölen kadın ve çocuklar için intikam alıyor. ABD bir tek İsrail için intikam alır.
ABD’nin bomba sevicileri!
Sizlere sesleniyorum:
Kendinize gelin!
Ve lütfen ABD’nin BOP’undan çıkın!
Gelelim Mısır’da ne olduğuna:
Hüsnü Mübarek Mısır’ın başında, önemli bir ABD yandaşıydı. ABD Mübarek’e “BOP Eşbaşkanlığı” teklifi götürdü. ABD için İsrail’e kol kanat geren Mübarek, bu teklifi “Araplara ihanet edemem!” diyerek geri çevirdi.
Tahrir Meydan’ında ABD, Mısır’a üfürüp Mübarek’i düşürdü, yerine “İslamcı” Mursi’yi getirdi. Mursi, ekonomiden hiç anlamayan, bağnaz, uzlaşılmaz bir tip. Mübarek döneminde 1 dolar 3 Cüneyh iken, Mursi döneminden 1 dolar, 20 Cüneyh oldu.
İsrail için Mısır, önemli ve kesinlikle bölünmesi gereken bir ülke… 90 milyon nüfuslu Mısır’ın içinde 10 milyon Hıristiyan Kıpti nüfus var. Mısır’ın yumaşak karnı burası… ABD, Kıptilere bu bölgede bir “devlet” planlıyor.
Böylelikle Ortadoğu’da etrafı Müslümanlarla çevrili bir İsrail yalnız kalmayacak, İslam dünyası içinde Hıristiyan devletçikler kurularak, İsrail’in yalnızlığı giderilecek. Tabi bölünmüş Müslüman ülkeler de İsrail’in dişine göre olacak.
Mursi bu iş için, biçilmiş kaftandı. Mısır’da laik bir devlet yerini, İslamcı Mursi düzeni gelirse Kıptiler güvende değil palavrasıyla, Batı, işi geliştirecekti. Batı’nın bu oyununu gören ulusalcı subaylar, Mursi’yi hemen indirdiler.
Şimdi Mursi’den elde edemediklerini, Sisi’den istiyorlar. Kiliselere saldırılar artacaktır. Mısır’ın işi zor, diğer İslam ülkeleri gibi…. Ekonomisi bitmiş, nüfusun büyük çoğunluğu açlık sınırının altında. Askeri bir yönetim var ve şimdi OHAL’de geldi.
Durumu, bize çok benziyor ama biz daha tehlikedeyiz. Orada, ekonomiden hiç anlamamakla beraber tehlikeleri gören devlet aklı işbaşındayken, bizde tehlikelere koşan bir aklın ne yapmak istediğini kimse bilmiyor. Sabah “darbenin arkasında ABD var” derler, akşam, “ABD’den bize bir görev düşerse hazırız” derler. Böyle çahşak bir anlayış...
Allah ülkemizi korusun. Mısır başta olmak üzere, İsrail için parçalanma listesinde olan tüm Müslüman ülkeleri de…