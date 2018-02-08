Belki bırakmanın zamanı gelmiştir

Suriye ile Türkiye ilişkileri 2011 yılından bu yana kopuk durumda.
Zaman zaman iki ülke arasında diplomatik ilişkiler yeniden kurulacak mı diye umutlar yeşerse de sert açıklamalar da geliyor.
Ama dün ‘’Türkiye Esad’a bir tehdit değil’’ diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Suriye’nin 3 kritik konuda aynı ortak paydaya sahip olduğunu açıkladı.
Çavuşoğlu’na göre;
1- Her iki ülke de Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikir.
2- YPG’nin bir terör örgütü olduğu ve Suriye’yi bölmek istediği konusunda da ortak düşünülüyor.
3- Kudüs konusunda da Türkiye ve Suriye ortak paydada buluşuyor.
Aslında DEAŞ’tan neredeyse bütünüyle temizlenmiş durumda olan Suriye’de siyasi çözümün kolaylaşması için Beşar Esad’ın bazı kararlar alması gerekebilir.
7 yıldır çok şeyler yaşandı Suriye’de…
Bu yaşananlarda belki de en masumu Esad’dır, ancak artık normalleşmeyi kolaylaştıracak adımlar atılmalı.
Esad’a bir Medvedev lazım
Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere Türkiye’yi de sayabileceğimiz hatırı sayılır sayıda ülkeler yıllardır Esad’sız bir çözümden bahsediyorlar.
Bu realite Esad baştayken bir normalleşme imkânsız olmasa bile çok zor olduğunu artık ortaya koyuyor.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 7 yıldır büyük bir mücadele, bir kurtuluş savaşı veriyor doğrudur, fakat bu noktada Suriye’nin artık normalleşme kulvarına girme zarureti de ortada.
Dolayısıyla iktidarda kalmak mı yoksa farklı bir seçenekle bu eleştirilere bir nokta koymak mı daha iyi bunun düşünmesi gerekiyor.
Anlatmaya çalıştığım şey şu; bazen bir ülkede yaşanan sıkıntılarda vitrindeki bir isim değişikliği tıkanan süreci rahatlatabilir.
Suriye’de de bu seçenek acaba düşünülüyor mu? Düşünülmüyorsa düşünülmesinin zamanı geldi bence.
Bu formülde Beşar Esad görünüşte iktidarda olmaz, farklı bir isim iktidara gelir. Perde arkasında ise Esad yine Suriye’de söz sahibi olan bir isim olur.
Fakat bununla birlikte hem batının hem Amerika’nın hem de Türkiye’nin fay hatlarında biriken Esad stresi ortadan kaldırılmış olur.
Bu bağlamda bu seçeneğinde Suriye, Rusya ve İran bağlamında mutlaka masaya yatırılmasında çok faydalı olacağı kanaatindeyim.
Esad birkaç dönem böyle bir yönetim şeklini kabul edebilirse bu kontrol gerçekleşebilir ve Suriye’nin normalleşmesi çok daha kolay olabilir.
Rusya’da Putin-Medvedev ortaklığındaki gibi bir Medvedev lazım Beşar Esad’a… Rusya ve İran desteğiyle bunun bulunmasının çok zor olacağını zannetmiyorum.
Birkaç yıl sonra yapılacak seçimlerde aday olacak Beşar Esad, Suriye halkının oylarıyla yeniden seçilebilir. Üstelik Suriye halkının seçtiği bir Esad’a bu aşamadan sonra kimsenin diyeceği bir şey kalmaz.