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2017’ye onlar damga vuracak

Dünya, 3 boyut teknolojisine entegre olurken 2017 yılında yeni birçok 3 boyutlu ürünün Türkiye’ye girmesi bekleniyor.

28 Ocak 2017 Cumartesi 22:22
2017’ye onlar damga vuracak
3 boyutlu teknolojinin ürünleri hızla yayılırken, bu alanda en büyük beklentiler yazıcılar alanında oldu. Bir yazının ya da resmin yansıtılması, taranması gibi birçok yenilik 2017’de tüm dünya ile aynı anda Türkiye’ye de gelecek.
Yeni ürünlerle birlikte, İnşaat özellikle kamu güvenliği adli bilişimi pazarlarında lazer taramayı kullanmayı düşünen tüm profesyonel kullanıcılar için, ideal bir giriş noktası sağlanmış olacak. Bu yeni ürünlerden birisi de FARO’nun Focus M 70 lazer tarayıcısı. FARO Başkanı ve CEO’su Simon Raab, cihazın tarama çözümü ile inşaat ve kamu güvenliğinde lazer taramasını düşünen profesyoneller için hem fiyat hem performans bakımından büyük faydalar sağlayacağını söyledi.
3D teknolojisi, aynı temel prensiple çalışır: beynimizi iki boyutlu bir resmin derinliği olan bir resim olduğuna inandırarak. Bunu yapmanın en temel yolu ise stereoskopidir. Kullanıcının gözlerine birbirinden biraz farklı iki resim gösterilir ve bu resimler beyin tarafından 3 boyutlu olarak algılanır. İHA
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