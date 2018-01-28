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Akıllı asker kıyafeti geliyor

Bursalı bir firma tarafından projelendirilen ve yapım aşaması tek tek aşılan interaktif kask, titanyum iskelet ve özel kamuflajdan oluşan ‘Nefer X’ ile Türk askerinin operasyondaki kabiliyeti ve güvenliği üst seviyede olacak

28 Ocak 2018 Pazar 18:33
Akıllı asker kıyafeti geliyor

Bursa’da faaliyet gösteren bir firma tarafından projelendirilen interaktif kask ‘Nefer X’ ile Türk askerinin operasyonlardaki etkinliği ve güvenliği üst seviyede olacak.Firma Genel Müdürü Yazılım Mühendisi Emre Balcı, geleceğin askeri kıyafeti ‘Nefer X’ ile askerlerin demir adam modeline döneceğini söyledi.

Projede interaktif bir kaskın olduğunu belirten Balcı, “Bu kask üzerinden vücuda yerleştirilen sensörler yardımıyla ortamdaki hava ve basınç kontrol edilmektedir. Akıllı kıyafet sayesinde yapılan hareketlerden, vücudun ve silahın kontrol edilmesini, hesaplamasını, askerin nasıl ateş etmesini, havadaki gaz ve oksijen oranları seviyesini göreceğiz. Kaskta gece görüşünden ve termal kameraya kadar birçok detaylar bulunacak. Bu projeye 1 sene önce başladık.

Bu projeyle askeri daha akıllı hale getirmeyi hedefliyoruz. Daha çabuk karar verebilin ve hızlı hareket edebilen hale getireceğiz” dedi.Bu proje için bilim kurgu filmlerinden ilham aldıklarını, ‘Demir Adam’ modeliyle bir şey oluşturmaya çalıştıklarını belirten Balcı, “Kaskın üstünde sensörler var. Bu sensörler çevredeki ısı, nem, basınç, radyasyon ve oksijen seviyesi değerlerini direk olarak kask üzerindeki gözlüğe aktaracak.

Kişi direk olarak bunu her hangi bir yere bakmadan gözlük üzerinden takip edecek. Drone sisteminde ise askerin yanından havalandıktan sonra havadan bölgeyi modelleyip hızlı bir şekilde gözlüğe aktaracak. Tabii bunların en büyük avantajı ise komünikasyondur. Yani bu kask askeri harekat merkezi ile entegre olacak.

Böylece askerin gördüğü her şeyi an be an komuta merkezi de görecek. Yine bu ekrana haritada ve ortama ait coğrafi bilgiler de yansıtılabilecek” diye konuştu.

Bu proje Türk askerlerinin operasyon kabiliyetini ve güvenliğini arttıracağını ifade eden Balcı, “Kask ile birlikte silahı da takip edebilecek bir modül gerçekleştiriyoruz. Silah ile otomatik olarak hedefleri takip edebilir bir hale getirmiş olacağız. Yapılacak olan çalışmayla, doğru hedef alma için silahın işaretlediği nokta kasktan görünecek. Yani bir lazer işaretleme işlemi yapılacak ve ortamdaki rüzgarı, yağmuru, ısıyı ve hedefin uzaklığını hesaplayarak hedefin tam olarak vurulmasını sağlayacak.

Bu projenin bitmesi için tam bir süre veremiyoruz. Ancak, geliştirme aşamaları halen devam ediyor. Sonrasında test aşaması olacak. Ama en kısa zamanda bu aşamaları geçmeyi hedefliyoruz” dedi.
İHA

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BursaFirmaProjeKaskIskeletNeferXTürk
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