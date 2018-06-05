Akıllı telefona akıl ekliyor

Bilişim ve teknoloji çağında yaptığı yeniliklerle öğrencilerine birçok alanda kolaylıklar sağlayan Meslek Yüksekokulunun resmi Android ve IOS uygulaması, şimdi uygulama marketlerinde yayında, üstelik ücretsiz.

Üniversite öğrencisi Şükrü Erdem Aydın, Bilişim Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlileri Volkan Çavuş, Resul Tuna, İsmail Umut Duran ve Ayşin Gaye Üstün danışmanlığında okulun internet sitesinin cep telefonlarından kullanım zorluğu olması nedeniyle ve günlük hayatta bilgisayardan daha çok mobil cihazların tercih edilmesinden yola çıkarak proje başlattı.

Bilişim Teknolojileri Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Şükrü Erdem Aydın, her iki mobil platform için mobil uygulama yapmanın çok maliyetli ve zaman gerektiren bir iş olduğunu belirtirken, uygulamanın planlanması, mobil uygulama tasarımı ve gerekli yönetim panelinin hazırlanması için ortalama 4 aylık bir süreç geçtiğini belirtti.

Uygulama içerisinde, üniversitenin internet sitesinde bir öğrenci için gerekli tüm yardımcı bağlantılar bulunurken, üniversite duyuru, haber ve etkinlikleri anlık olarak uygulama içerisinden görüntülenebilecek. Bunun yanı sıra, uygulama içerisindeki bildirim sistemi sayesinde herhangi bir duyuru tüm öğrencilere ücretsiz ve zahmetsiz bir şekilde ulaştırılabilecek. Ayrıca yine uygulama içerisindeki yemek listesi sayesinde o gün okulda verilecek olan yemekler listelenebilirken, öğretim görevlileri sayfasından, öğretim görevlilerinin CV’sine, dâhili numarasına ve bağlı bulunduğu bölümüne ulaşılabilecek.

Uygulama yayınlandıktan sonra üniversite içerisinde yapılan tanıtım çalışmaları sayesinde çok kısa sürede 250’nin üzerinde aktif kurulum sayısına ulaşırken, uygulama içerisinde sunulan kolaylıklar, öğrencilerin memnuniyetini kazandı.

Aydın, “Uygulamanın yazılım kısmında, üniversitenin internet sitesinde herhangi bir API bulunmadığı için, yapılan tüm işlemleri kendimin oluşturduğum sistem ile yaptım, mevcut imkanlar ışığında yapabildiğimin en iyisi olduğunu düşünüyorum. Danışman öğretmenlerime, bana bu şekilde bir imkân tanıdıkları için teşekkür ederim” dedi.

İHA