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Anatolia Aero Design yine iddialı

Dünya birincisi İnsansız Hava Aracı tasarım ekibi Anatolia Aero Design, TÜBİTAK’ın yarışmasına hazırlanıyor. Ekibin Sosyal Medya Ekibi Kaptanı Büşra Boğa, "Artık bir İHA tasarım ekibinden ziyade marka olarak yaşamak istiyoruz” diye konuştu

11 Mayıs 2018 Cuma 17:40
Anatolia Aero Design yine iddialı

Katıldığı dünya çapındaki yarışmalarda önceki senelerde 1’inci ve 3’üncü olan İnsansız Hava Aracı tasarım ekibi Anatolia Aero Design, şimdi de TÜBİTAK’ın yarışmasına hazırlanıyor.

Aldığı ödüllerle ve özgün tasarımlarıyla adından söz ettiren Anatolia Aero Design ekibi TÜBİTAK’ın düzenleyeceği yarışma için de oldukça iddialı. Yarışma için çalışmalar hızla sürerken Anatolia Aero Design Sosyal Medya ekibi kaptanı Büşra Boğa ekip hakkında açıklamalarda bulundu. Ekibin çalışmalarından bahseden Boğa, “Anatolia Aero Design zaten Anadolu Üniversitesi bünyesinde bulunan bir “İHA” tasarım ekibi.

Bu demek oluyor ki biz ‘insansız hava aracı’ tasarlıyoruz ve buna dayanan yarışmalara katılıyoruz. Katıldığımız yarışmalarda da zaten belki duymuşsunuzdur, geçtiğimiz sene dünya birincisi ondan önceki sene de dünya üçüncüsü olduk. Doğal olarak iddiamız büyük. Bu ekip bünyesinde bulunan arkadaşlarımızı güzel yerlere getirmek en büyük hedeflerimizden biri.

İkinci hedefimiz ise, dünya çapında kesinlikle özgün tasarımlar yaratarak farkımızı ortaya koymak bu da zaten aynı zamanda misyonumuz oluyor çünkü; yaptık bunu, dünya birincisi olduk ve bir marka olduğumuza inanıyorum ben” şeklinde konuştu.

Atölyede üretim başladı

TÜBİTAK’ın düzenleyeceği ‘İHA’ tasarım yarışmasından ve Anatolia Aero Design takımının hedeflerinden bahseden Boğa, “Özellikle TÜBİTAK’ın yarışmasından bahsediyorum, 3 ana görevden oluşuyor ve tabii ki burada şans faktörü de devreye giriyor. O günkü hava durumu gibi başka şans faktörleri girdiği için özellikle birinci olacağız gibi çok büyük dereceler bekliyoruz elbette ki güzel şeyler yapacağız ama böyle bir iddiamız şu an için yok.

Bununla ilgili çalışmalarımız tasarım süreci, raporlama ve üretim olarak ilerliyor. Şu anda tasarım sürecini atlattık, geliştirme yönünde ilerliyoruz ve atölyemizde üretime başlamış bulunmaktayız. Bu şekilde branş branş çalışınca daha iyi ilerliyor işler, gerçekten daha verimli geçiyor. Çünkü herkesin yapacağı iş belli oluyor” ifadelerini kullandı.

'Marka olarak yaşamak istiyoruz'

Ayrıca ekip üyelerinin gelecekteki çalışma hayatlarına katkı sağlamanın da kendileri için çok önemli olduğunu belirten Büşra Boğa, “Anatolia Aero Design sadece bir insansız hava aracı tasarım ekibi değil aynı zamanda burada çeşitli CNC cihazları ondan sonra üretim teknikleri, kompozitte kendimizi geliştirmeye gayret ediyoruz.

Birden fazla atölyemiz var ve bu alanda üniversitemizdeki öğrencilere de kapılarımız açık, onu belirtmek isterim öncelikle. Buraya gelen arkadaşlar bunun bilincinde olarak geliyorlar. Anatolia Aero Design artık bir İHA tasarım ekibinden ziyade marka olarak yaşamak istiyoruz her birimiz” dedi.
İHA

Son Güncelleme: 11.05.2018 17:43
Anahtar Kelimeler:
Anatolia Aero DesignTÜBİTAKİHA
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