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Android ücretli hale gelebilir

AB'nin Google'a mobil işletim sistemi Android'e kendi arama ve web tarama uygulamalarını paket olarak eklediği gerekçesiyle verdiği 4.3 milyar Euro'luk para cezası, işletim sisteminin ücretli hale getirilmesine yol açabilir

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:08
Android ücretli hale gelebilir

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai, blog yazısında, Android'in iş modelinin Google'ın diğer uygulamalarıyla oluşturduğu eko-sisteme dayandığını, Avrupa Birliğinin (AB) kararı sonrası bu dengenin bozulması nedeniyle Android'in bedava ve açık bir sistem olmaktan çıkarak ücretli ve tescilli hale gelebileceğini belirtti.
HABER MERKEZİ

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