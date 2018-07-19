Android ücretli hale gelebilir

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai, blog yazısında, Android'in iş modelinin Google'ın diğer uygulamalarıyla oluşturduğu eko-sisteme dayandığını, Avrupa Birliğinin (AB) kararı sonrası bu dengenin bozulması nedeniyle Android'in bedava ve açık bir sistem olmaktan çıkarak ücretli ve tescilli hale gelebileceğini belirtti.

HABER MERKEZİ