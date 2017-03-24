Apple’dan yeni iPad ve iPhone

ABD’li teknoloji devi Apple, yeni tablet modeli iPad’i tanıttı.

Apple’dan yapılan açıklamada, ekran boyutu 9,7 inch (24,6 santimetre) ve ekran çözünürlüğü 2048x1536 olan yeni iPad’in retina ekranının önceki modellerden daha parlak olduğu bildirildi.

Yeni iPad’in pil ömrünün 10 saat, ön ve arka kameralarının çözünürlüğünün sırasıyla 1,2 ve 8 megapiksel, ağırlığının 454 gram ve kalınlığının 7,5 milimetre olduğu belirtildi.

64 bit A9 çip işlemciye sahip olan yeni iPad, iOS 10 işletim sistemiyle ve Touch ID parmak izi sensörüyle donatıldı.

Yeni iPad’in 32 GB hafızaya sahip olan modeli 329 dolardan (yaklaşık bin 200 TL) piyasaya sunulurken, ABD dahil 20’den fazla ülkedeki kullanıcılar siparişlerini 24 Mart’tan itibaren verebilecek.

Apple, ayrıca, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus cep telefonları için kırmızı alüminyum kasalı modellerin piyasa sunulacağını ve bu modellerin satışından elde edilen gelirin HIV ve AIDS ile mücadele için Global Fund adlı uluslararası organizasyona bağışlanacağını duyurdu.

Açıklamada, Apple’ın iPod, iPhone, iPad ve Apple Watch gibi ürünlerinin kırmızı renkli versiyonları sayesinde son 10 yılda Global Fund’a 130 milyon dolar bağış topladığına dikkat çekildi.

Apple, ayrıca, 4 inch (10,2 santimetre) ekran boyutuna sahip olan iPhone SE cep telefonunun 32GB ve 128GB hafızaya sahip modellerinin de piyasaya sunulacağını ve kullanıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma üzerinden fotoğraf, video ve müzik paylaşabileceği “Clips” adlı bir uygulamanın nisan ayı başında hazır olacağını açıkladı. AA