Araştırmacıların işi artık daha kolay

Online istatistiksel veri analizi alanında dünyada ilk ve tek yerli yazılım olma özelliğini taşıyan "eistatistik.com otomasyonu"nu yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Naci Murat, istatistiğe ihtiyaç duyan herkesin dünyanın her yerinden bu sistemi rahatlıkla kullanabileceğini belirtti.

İstatistikle alakalı, hem yazılımı hem de hizmeti aynı anda bünyesinde barındıran dünyada başka bir istatistik otomasyon sisteminin olmadığını belirten Yrd. Doç. Dr. Naci Murat, eistatistik.com otomasyonunun dünyada bütün araştırmacılara veri analizi noktasında hizmet verdiğini söyledi.

eistatistik.com otomasyonunun en büyük özelliklerinden birinin zaman tasarrufu olduğunu ifade eden Murat, klasik yöntemlerle 4 saatte yapılan işlemi 10 dakikaya düşürdüğünü kaydetti.

Hızlı ve verimli bir sistem olduğunu belirten Murat, kısa süre önce hayata geçmesine rağmen eistatistik.com otomasyonuun, sadece yurt içinden değil yurt dışından da araştırmacılar tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Araştırmacıların işi daha kolay olacak

Program hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Naci Murat, "Bilgiye ihtiyaç duyan herkes istatistiğe gereksinim duyar.

Kullanıcıların verilerini otomasyon üzerinden yükleyebileceği, gerekli istatistiksel analizlerin seçilebileceği, analiz sonuçlarına sistem üzerinden ulaşılabileceği ve tüm bu hizmetlerin ödemelerinin sistem üzerinden yapılacağı bir otomasyon sistemi. Online istatistiksel veri analizi alanında Türkiye'de ve dünyada ilk ve tek yerli yazılım olma özelliğini taşımaktadır.

Türkiye ve dünyada istatistikle alakalı olarak hem yazılımı hem de hizmeti aynı anda barındıran başka bir otomasyon sistemi yoktur. Geliştirilen yazılım bulut teknolojisini barındırmaktadır. Bulut teknolojisi sayesinde kullanıcılar verilerine, analiz sonuçlarına ve tüm süreçlere internetin olduğu tüm mekanlardan erişim yapabilmektedir. Türkiye'de hizmet vermeye başlayan eistatistik.com otomasyonu İngilizce dil desteği ile yurt dışından da veri analizi siparişleri almaktadır. Kullanıcılar sistem üzerinden verilerini excel ortamında yükleyerek veri analizlerini online olarak yapabiliyor. Müşterinin sisteme verilerini yüklemesi 10 dakika, analiz süreci ise müşterinin aciliyetine göre esneklik göstermektedir.

Geliştirmiş olduğumuz bu sistem sayesinde hiç bir akademisyen ofisinden, kliniğinden çıkmadan eistatistik.com üzerinden siparişini 10 dakika içerisinde sisteme yükleyebilecektir.

Buradaki zaman tasarrufu klasik yöntemlere göre çok daha verimli bir yöntemdir. Klasik yöntemle bir akademisyeni göz önüne alacak olursak, bir hekim yaklaşık 4 saatini istatistik analiz için ayırması gerekirken; geliştirdiğimiz otomasyonla işlemini 10 dakika içerisinde hallediyor.

Yaklaşık 50 akademisyen sadece sağlık alanında hizmet veriyor. 50 bin 4 saatle çarparsak yaklaşık 200 bin saat tasarruf sağlıyor" dedi.

İHA