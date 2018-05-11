Ayın dünya atmosferinde batışı görüntülendi

Uluslararası Uzay istasyonundan çekilen ayın batış görüntülerinde ay önce dünyaya yaklaşıyor daha sonra atmosfere girip yavaşça gözden kayboluyor. Federal Uzay Ajansından Kırk yedi yaşındaki Rus Rus kozmonot Oleg Germanovich Artemyev, yerden 400 kilometre yükseklikteki bilim laboratuvarı olan uluslararası uzay istasyonundan ayın dünya etrafındaki dönüşü sırasında dünya atmosferinde kayboluşunu filme çekti. Bu durumun günde birkaç kere gerçekleştiği belirtildi. Dünya atmosferinin dışından gözlemlendiğinde ayın dünya atmosferine girmesiyle kozmik olayı meydana geldiği kaydedildi. Uluslararası uzay istasyonundan tespit edilen nefes kesen bu görüntüler yayımlandı.

İHA