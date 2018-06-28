Baidu, sürücüsüz araçlarını test etti

Baidu, ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentinde henüz kullanıma açılmayan Tangşan-Langfang otoyolunun 33 kilometrelik kısmında otonom sürüş teknolojisini test etti.

Şirketin ilk kez otoyolda test ettiği sürücüsüz araç teknolojisinde araçların performansı, çevreyi algılaması ve otonom sürüş kabiliyeti ölçülerek bilgi toplandı.

Birkaç yıldır otonom araç teknolojisi üzerinde çalışan Baidu, Las Vegas'ta düzenlenen Uluslararası Tüketici Elektronikleri Fuarı'nda otonom teknolojisinin en son geldiği nokta olan Apollo 2.0'ı tanıtmıştı.

Çin'de 2000 yılında Robin Li tarafından kurulan internet şirketi Baidu ülkenin Google'ı olarak da biliniyor. Şirketin arama motoru olarak hizmet vermesinin dışında bünyesinde video ve sosyal paylaşım platformları, e- kitap, çeviri, yemek siparişi gibi çeşitli alt uygulamalara yer veriyor.

Günlük aktif kullanıcı sayısı bir milyarı aşan Baidu'nun Duer adlı yapay zeka destekli sesli asistan uygulaması da bulunuyor.

Dünyada son yıllarda bilişim şirketlerinden otomobil üretici firmalara birçok firma otonom araç teknolojisi üzerine çalışma yapıyor. Uluslararası rekabetin arttığı bu alanda Baidu'nun yanı sıra araç kiralama şirketi Uber, arama motoru Google ve Apple ön plana çıkıyor.

AA