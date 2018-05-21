Bilim Evi büyük ilgi görüyor

Manisa Valiliği tarafından 23 Mart 2018'de açılan Planetaryum ve Bilim Evi bilime meraklı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Bugüne kadar 150 okul ve yaklaşık üç bin öğrencinin ziyaret ettiği Planetaryum ve Bilim Evi tüm hızıyla öğrencilere bilim felsefesini ve çalışma heyecanını aktarmaya devam ediyor.

İki katlı binada; Planetaryum, Sanal Gerçeklik-Artırılmış Gerçeklik (Virtual Reality-Increased Reality) Odası, Fen Bilimleri ve KodlaManisa atölyesi, Müzik Kayıt odası, Bilim İnsanları Sergisi, üst katta ise 47 adet ürünün yer aldığı Bilimsel Sergi Galerisinden oluşuyor.

Manisa 17 ilçe okulları dışında ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Fatih Projesi Kodlama Kampı etkinlikleri kapsamında; 11-13 Mayıs tarihlerinde 30 ilden Manisa'ya gelen 120 öğrenci ve 80 öğretmen de Planetaryum ve Bilim Evi'ni ziyaret etti.

Manisa Valiliği Planetaryum ve Bilim Evini ziyaret eden öğrenci ve öğretmenler, yapının bilimsel eğitime olan katkısından dolayı Manisalı öğrenciler için büyük kazanç olduğunu, bu tesisin hizmete açılmasında başta Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

İHA