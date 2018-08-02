Bir ilke imza attılar



Ege Üniversitesinde görevli bir grup bilim insanının, kalp krizinden kalp yetmezliğine, körlükten konuşma bozukluklarına, bilinç kaybından felce neden olan yüksek kolesterolü düşürmek için başlattığı TÜBİTAK projesinde Türkiye’de bir ilke imza attı.

Egeli bilim insanları geliştirdikleri yeni ilaç taşıyıcı sistemle daha az etkin madde kullanarak kolesterol ve trigliserid oranını düşürmeyi başardı. Projenin lideri Eczacılık Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Yeşim Karasulu ile ekibini ziyaret eden Rektör Budak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Prof. Dr. Karasulu ile ekibini tebrik eden Rektör Budak, “Kaliteli akademik kadromuz pek çok alanda, yerli ve milli anlamda çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Yeşim Hocamız ve ekibinin çalışması da buna çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Hocalarımız, ilk kez insan doğasının temel yapı taşlarına uyumlu kolesterol ve trigliserid düşürücü ilaç taşıyıcı sistem geliştirdi. Türkiye’de bir ilk olan çalışmayla ilgili hocalarımız Ege Üniversitesi adına patentini almak için girişimlerini sürdürüyor” dedi.

'Yan etkisi az ve tedavide hızlı yanıt'

Projenin Eczacılık Fakültesi ile EÜ İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR) tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü dile getiren Proje Lideri Prof. Dr. Karasulu, “Klasik ilaç şekilleri olan tabletler ağız yoluyla alındığında vücut içinde dağılarak emilirler. Çoğu zaman tedavi için istenen etkin konsantrasyonu sağlayamazlar. Bizim geliştirdiğimiz ilaç taşıyıcı sistem; etkin maddenin daha düşük dozda hızla emilimini sağlayarak istenen tedavi konsantrasyonuna ulaşmayı mümkün kılıyor. Geliştirdiğimiz formülasyonla kolesterolün düşürülmesi daha etkili. Ticari formülasyonlarla karşılaştırıldığında daha hızlı, daha etkili ve daha güvenilir bir formülasyon olarak patent başvurusunda bulunduk.

Türkiye patentini almak üzereyiz. Avrupa patent başvurumuz söz konusu bununla ilgili ülke seçimlerimiz sürüyor. Çalışmalarımızı 8 kişilik bir ekiple yürüttük. Projemiz ticarileştiği takdirde ekonomik açıdan büyük bir yarar sağlayacak. Bizim kullandığımız dozla ticari formülasyonu karşılaştırdığımızda, etkinlik olarak trigliserid, kolesterol düşürme açısından daha hızlı bir bazal değere ulaştık.

Güvenilirlik olarak piyasadaki ticari ürünlerle birebir aynı. Eğer ticarileşmeyi başarırsak yüzde 10’luk pazara talip olacağız, bu da yaklaşık olarak 30- 35 milyon lira gibi bir pazar payı demek oluyor” dedi.

İHA