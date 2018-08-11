Çeşm-i Cihan atık pistlerde

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen Alternatif Enerjili Araç Yarışlarında Bartın Üniversitesi Çeşm-i Cihan isimli aracıyla yerini aldı. Bartın Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından yapılan elektrikli araç tamamen yerli üretim olmasıyla dikkat çekiyor.

Arabanın tasarım, üretim ve montaj süreçlerinin hepsinde aktif görev alan Bilim Teknoloji ve Kulübü öğrencileri ürettikleri elektrikli aracın doğa dostu olmasının yanı sıra performans bakımında da üst düzey özellikler içerdiğini söyledi. Düşük enerji tüketimine önem verdiklerini belirten öğrenciler, “Elektrikli otomobiller çevreci ve ekonomik olmaları ile günümüzde popülerliği günden güne artmaktadır. Fosil yakıtların tükenebilirliği ve oluşan çevre sorunları bizleri alternatif yollara yönlendirmektedir.

Aldığımız mühendislik eğitiminin bir özü de alternatif yollara yönelmek ile alakalı. TÜBİTAK’ın düzenlediği Alternatif Enerjili Araç Yarışları aldığımız eğitimi bizzat sahada göstermemiz açısından büyük bir önem arz ediyor. Böylesine bir yarışmaya katılmamızda büyük emekleri olan Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sabri Gök’e, kulüp danışmanımız Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu’na ve emeği geçen tüm hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Öğrencilerin okudukları bölüm her ne olursa olsun uygulamaya önem verdiklerini belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise, gerçek başarının teori ile pratiğin kesiştiği noktada ortaya çıktığını söyledi.

İHA