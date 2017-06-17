Çin’den hacklenemeyecek iletişim ağı

Çinli bilim adamları, kuantum teknolojisini kullanarak “hacklenemeyecek” bir küresel iletişim ağı geliştirmeyi başardı.

Araştırmaya göre, ışık partikülleri (foton) ya da diğer atom altı parçacıklar, kriptografik anahtarlarla şifrelenebiliyor. Şifrelenen parçacıklarda meydana gelen değişiklikler ise üçüncü bir tarafın anahtarı çalmasını imkansız hale getiriyor.

Hıfey kentindeki Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, deneyde birbirinden bin 200 kilometre uzaklıktaki iki istasyon arasında anlık bağlantı kurmak için ülkenin yeni kuantum-iletişim uydusundan gönderilen ışık partiküllerini (foton) kullandı.

Araştırmacılar, dolaşık foton çiftlerini uzaydan yeryüzüne bin 200 kilometre mesafede iletmeyi başardı. Araştırma ekibinden Lu Chaoyang, “Dolaşık iki-proton dağıtım etkisini sağlamayı başardık. Elde ettiğimiz sistem, halihazırda var olan en iyi telekomünikasyon tellerinden trilyon kez daha etkili. Geleneksel yaklaşımlarla imkansız olan bir şeyi başardık. Şimdi de iletim sürecini hızlandırmaya çalışacağız” diye konuştu.

Hükümet tarafından desteklenen araştırmacıların madde ve enerjinin atom altı düzeydeki gizemli özelliklerini ortaya çıkarmasına da büyük katkıda bulunması beklenen keşfi, bilim dünyasında heyecan uyandırdı.

Güvenli bir iletişim ağı kullanmak için minik partiküllerin kuantum özelliklerini kullanmak, henüz bilimsel ve teknik olarak son derece güç kabul ediliyor.

Çinli bilim adamlarının geliştirdiği ağ, uygulanabilir bir kuantum iletişim ağı kurmak için henüz çok yavaş ve karmaşık sayılıyor. Buna karşın keşif, Çin’in aynı konuda çalışmalar yapan Amerikalı ve Avrupalı rakiplerinin önüne geçmesini sağladı. Çin’in beş yıl içinde ikinci bir kuantum uydusu göndererek iletme alanını genişletmesi bekleniyor. AA