Dalgıçların yapamadığını yaptı

ABD'de bir üniversite tarafından geliştirilen ve dalgıçların inemediği derinliklere inip keşif yapma imkanı sağlayan yapay zekalı dalgıç robot, 17. yüzyıla ait kalıntıları deniz altından su üstüne çıkarmayı başardı.

Stanford Üniversitesi, geliştirdikleri yapay zekalı dalgıç robot Ocean One'nın Fransız Kralı 14. Louis'in Fransa'nın güney kıyısında batan gemisinden bir parçayı su yüzeyine çıkarmayı başardığını duyurdu.

Üniversitenin Bilgisayar Bilimleri Profesörü Oussama Khatip, bir internet sitesine verdiği demeçte, Ocean One'ın uzaktan kumanda edilebilen kolları ve bilekleri sayesinde tuttuğu ve kavradığı her şeyin uzaktan hissedilebildiğini kaydetti.

Khatip, robot üzerindeki kameralar ve sensörler sayesinde uzaktan kumanda sırasında sanal gerçeklik hissi yaşandığını ve Ocean One'la dalgıçların inemediği derinliklere inip keşif yapma imkanı tanındığını dile getirdi.

Araştırmacılar tarafından kontrol edilen robotun kafasındaki kamera ile kumanda merkezi onun gördüğü tüm açıları görebiliyor.

Khatip'in önderlik yaptığı Stanford Üniversitesinden bir araştırma ekibi ve Fransa Kültür Bakanlığından araştırmacı Arkeolog Michel L'Hour'un birlikte çalıştığı projede, Ocean One'ı test etmek için, robotun, 14. Louis'in 1664'de Fransa'nın güney kıyısının 32 kilometre uzağında batan La Lune isimli gemisinden parçaları su yüzüne çıkarması planlanıyordu.

Geminin kalıntısına ilişkin yer bilgileri robotun beynine gönderildi ve robota su altına dalma komutu verildi. Herhangi bir ihtimale karşı yönetim koluyla da kontrol edilebilen Ocean One, gemi kalıntısına büyük ölçüde kendi başına inmeyi üzerindeki sensörler sayesinde hiçbir yere çarpmadan başardı.

Robot üzerindeki kamera görüntülerini eş zamanlı izleyen ekip, gemide greyfurt büyüklüğünde bir vazoyu farketti ve robota vazonun üzerinde yüzerek kollarıyla vazonun boyutunu ve ebatını keşfetmesine yönelik komut verildi.

Ocean One, vazoyu parmaklarıyla kavrayarak tuttu ve araştırma ekibi tarafından hazırlanan sepete koydu. Sepet ise bir dalgıç tarafından su yüzeyine çıkartıldı.