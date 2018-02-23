Dünyada ilk kez Türkler yaptı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Burçin Keçeci ve Doç. Dr. Levent Küçük, yeni bir el bileği protezi geliştirdi. El tümörü şikayetiyle Ege Üniversitesine başvuran futbolcu Ali Rıza Turhal (21) uygulanan yeni yöntemle sağlığına kavuşacak.

Yeni protezi geliştiren ekibi ve hastayı ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesinin geleneğinde bulunan inovasyon yeteneğinin güzel bir örneğini daha görmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye’nin biyomedikal ihtiyacını önemli ölçüde başka ülkelerden ithal ettiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Budak, “Ortopedi Kliniğimizde hocalarımız geliştirdikleri bu protezi daha da geliştirip Türkiye’de diğer hastanelerde de kullanılması için çabalayacağız.

Akademisyenlerimiz bu başarılarını Dünya Kas İskelet Sistemi Tümörleri Kongresinde yapacakları sunum ile uluslararası bilim dünyası ile de paylaşacaklar ve dünyada bu alanda bilimsel olarak çığır açacaklarını düşünüyorum. Değerli akademisyenlerimizi Ege Üniversitesi Rektörü olarak tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Hastaya özel protez

Yeni protez konusunda bilgi veren Doç. Dr. Burçin Keçeci ise “Bu protezi uyguladığımız hastamız sağ el bileğinde kötü huylu bir kemik tümörü ile bize başvurmuştu. Ameliyat öncesi kemoterapi alan hastamıza operasyon uygulandı ve el bileğinde radus dediğimiz kemikte bu tümörü çıkardıktan sonra kocaman bir boşluk oluştu.

Bu yaklaşık olarak 9 santimlik bir boşluktu. Geçici olarak o an ameliyathanede kemik çimentosu dediğimiz bir maddeyi kullanarak o bölgedeki boşluğu doldurduk ancak hastamız günlük ihtiyaçlarını giderebilecek hareketleri bile yapamayacaktı. Biz de ‘Hastamıza özel bir protez nasıl dizayn ederiz.

Uyguladığımız protez nasıl güvenli bir şey olabilir’ diye uzun süre düşündük. 8 ay kadar Doç. Dr. Levent Küçük ile beraber bir düşünme araştırma aşamasından sonra protezin çizimlerine ve dizaynına başladık. Üretim aşamalarından sonra hastamızın da onayı ile el bileği tümör protez uygulamasını gerçekleştirdik” dedi.

‘Üniversite-sanayi işbirliğine örnek’

Başarılı geçen ameliyat sonrası 4. günde hastanın el bileğini rahat ve ağrısız hareket ettirmeye başladığını ifade eden Doç. Dr. Keçeci, “Şu an hastamızın rehabilitasyonu büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Bu protezin başarısı aynı hastalığa sahip hastalarımıza bir umut olacak. Protezin dizaynının gerçeğe dönüşmesinde bizlere özveriyle bütün imkanlarını sunan ve bu protezin uygulamasında hiçbir şekilde maddi bir talepte bulunmayan sponsor firmamıza da çok teşekkür ediyoruz.

Üniversite-sanayi iş birliği sonucu birçok protezin geliştirmesi ve üretilmesi mümkün olacak. Bu sayede ithal etmek zorunda kaldığımız ürünler ülkemizde üretilebilecek” şeklinde konuştu.

Bilim dünyası ile paylaşılacak

Dünyada ilk kez dizayn edilen protezi, Dünya Kas İskelet Sistemi Tümörleri Kongresinde uluslararası bilim dünyası ile de paylaşacaklarını belirten Doç. Dr. Keçeci, “Dünyadaki diğer meslektaşlarımızın da hem görüşlerini alacağız belki de onların katkılarını alıp protezimizin daha da iyileştirilmesini sağlamış olacağız. Gururlu bir şekilde ülkemizi temsil edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

İHA