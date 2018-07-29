Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95585
ALTIN
190.781
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3424
EURO
5.6540

Dünyanın en büyük uydu değişimi

Tesla firması, 10 Iridium NEXT projesi kapsamında 7'nci füzesini fırlattı

29 Temmuz 2018 Pazar 17:54
Dünyanın en büyük uydu değişimi

Proje sonuçlanınca dünyanın en büyük ticari uydu değişim programı gerçekleşmiş olacak.

Iridium NEXT projesi uzay tarihinin en büyük teknoloji güncelleme programı olmak üzere, bu büyüklükteki projeye daha önce hiç cesaret edilmemişti. California’daki Vandenverg Askeri Hava Üssünde fırlatışı yapılan Falcon 9 füzesi, Iridium projesinin 7’nci ayağını oluşturuyor.

Proje tamamlandığında SpaceX firması 75 uydunun değişimini sağlamış olacak. Falcon 9 roketleri, ucuna takılan kapsülden ayrılınca, düşmek yerine, yer yüzüne kontrollü bir şekilde iniyor. Ancak füzenin fırlatılması inişinden daha zor, çünkü füze geri dönerken sesten 8 kat daha hızlı şekilde inişe geçiyor.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın en hızlı su ısıtıcısı
Dünyanın en hızlı su ısıtıcısı
Sanal devriyeler nefes aldırmıyor
Sanal devriyeler nefes aldırmıyor
Güneş arabası Türkiye tuturunda
Güneş arabası Türkiye tuturunda
Android ücretli hale gelebilir
Android ücretli hale gelebilir
Gözlenebilen evrene yeni pencere
Gözlenebilen evrene yeni pencere
Kaplumbağa hızında internetimiz var
Kaplumbağa hızında internetimiz var
KoçSistem'e 4 birincilik ödülü
KoçSistem'e 4 birincilik ödülü
Yapay zekalı robot uzayda
Yapay zekalı robot uzayda
Hayabusa-2 kozmik elmasa ulaştı
Hayabusa-2 kozmik elmasa ulaştı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim