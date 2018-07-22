Alman Elektron Senkrotronu (DESY) bünyesinde bulunan Serbest-Elektron Lazer Bilim Merkezi’nden Prof. Dr. Carl Caleman önderliğinde yapılan çalışmayla bilim insanları, güçlü bir X-ışını lazeri kullanarak oda sıcaklığındaki bir miktar suyun sıcaklığını bir mikro saniyenin on milyonda biri içerisinde 100 bin santigratın üzerine çıkarmayı başardı. Prof. Dr. Carl Caleman önderliğinde yapılan çalışma, ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin hazırladığı raporda yayımlandı.

Günlük hayatta kullanılan aletlerle -örneğin ocakta ya da mikrodalga fırında- bir malzemeyi ısıtırken malzemenin içerisindeki moleküller giderek daha hızlı hareket ediyor. Bilim ve Teknik’te yer alan araştırmaya göre, araştırmacıların yaptığı deneylerdeki ısınma süreci ise çok daha farklı bir biçimde gerçekleşiyor.

Güçlü lazerlerin su moleküllerindeki elektronları koparmasıyla su sıvı halden plazma haline geçiyor. Plazma, iyonlaşmış atomlar içeren esasen gaz benzeri bir haldir. Ancak süreç çok hızlı gerçekleştiği için lazerlerle ısıtılan suyun hacminde önemli bir değişiklik olmuyor.

Gelecekte dünyanın en hızlı su ısıtıcısı olarak adlandırılabilecek deney düzeneklerinin suyun yapısını daha iyi anlamaya yönelik araştırmalarda kullanılması planlanıyor.

İHA