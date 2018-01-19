Ekran filtresi bilgilerinizi de korur

Ekranları korumanın en kolay yolu ile basitçe takılan ekran filtreleri. Özellikle yandan bakıldığında ekranın karanlık gösteren filtreler doktorlar tarafından göz sağlığı için de öneriliyor.

Siz de restoran, kafe gibi yerlerde bilgisayarınızla çalışmaktan hoşlanıyor ya da buna mecbur kalıyorsanız, bilgileriniz her an çalınabilir.

Uzmanlar, “Halka açık yerlerde ve hatta açık çalışma alanlarında ekran gizliliğini korumadan çalışmak, görsel hırsızlık ihtimalini arttırırken, veri ve iş kaybına yol açıyor. Bilgilerinizi korumanın yolu ise ekranınızı korumaktan geçiyor.

Şifreler, kredi kartı bilgileri, şirket bilgileri, kişisel bilgiler... Korunmayan ekranlarda tüm bu veriler risk altındadır” diyor.

Ekran filtrelerinin göz sağlığı için de iyi olduğuna dikkat çeken uzmanlar şu uyarılarda bulunuyor: “Ekran filtreleri bir yandan dışarıdan bakan meraklı gözlere karşı bir bariyer oluştururken bir yandan da kullanıcının gözlerini yansıyan ışıktan korur. Bilgisayar başında uzun süre çalışmanın gözleri ne kadar yorduğunu herkes bilir. Ekran filtreleri çalışan memnuniyetini arttırdığı gibi uzun vadede sağlığa harcanan bütçenin de cebinizde kalmasına yol açar.”

Gizlilik filtreleri ve gizlilik ekran koruyucuları, yanlardan bakıldığında özel bilgilerin görünmesini engelleyerek, halka açık alanlarda güvenli bir şekilde çalışabilmek için kullanabileceğiniz bir çözüm.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre, çalışanların üçte ikisi (%67) düzenli olarak, farkına varmadan gizli bilgiler de dahil olmak üzere, hassas verileri, iş yeri dışında ifşa ediyor. Bir kafede etrafınızdakileri önemsemeden bilgisayarınızla çalışmanın bedeli çok ağır olabilir.

Yan tarafta kahve içen kişi bilgilerinize çok rahat ulaşıp bunları deşifre edebilir. Bir yandan göz sağlığınız bir yandan da ekranınızdaki bilgilerin güvenliği için ekranlarınızı gizlilik filtresi ile koruyabilirsiniz.

İHA