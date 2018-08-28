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Elektrik üreten pil yaptı

Yaptığı yakıt pilinin, dünyada yapılan diğer yakıt hücrelerine göre daha verimli, daha ucuz ve daha çevre dostu olduğunu belirten Fırat Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Nurettin Çek, "Hedefim kısa zamanda seri üretime geçmek ve Türkiye’nin yerli pilini ortaya çıkarmak" dedi

28 Ağustos 2018 Salı 16:22
Elektrik üreten pil yaptı

Elazığ’da oyuncaklarının pili bitmesi üzerine kendi pilini yapmaya karar veren Nurettin Çek, yenilenebilir, 1 yıl tükenmeyen ve elektrik üreten pil üretti. Çalışmasının patentini de alan Çek, kısa sürede verilecek destekle seri üretime geçmek ve Türkiye'nin yerli pilini ortaya çıkarmak istiyor.

Fırat Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Nurettin Çek, lise zamanında elektrikle çalışan oyuncaklarının pilinin bitmesi ve alacak parasının olmaması üzerine pil yapmaya karar verdi. Ardından araştırmalar yapan Çek, alüminyum, bakır, inşaat silikonu ve sodyum hidroksitin bir arada kullandığı elektrik üreten bir pil yaptı. Çek, ardından "İstenilen Güçte Elektrik Üreten Elektrik Üreteci" adlı projesi ile patent başvurusunda bulundu.

Değerlendirilmesi Rus Patent Ofisi tarafından yapılan projenin raporları, 6 yılın sonunda Türkiye’ye gönderildi. Raporları inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu, Çek’in projesini ‘İncelemeli Patent’ olarak tescilledi. Yakıt kaynağı sodyum hidroksit adı verilen bir sıvı olan pil, 1 yıl tükenmeden elektrik üretebilirken,tipik pillere göre daha az ağır metal içerdiği ve doğada geri dönüşümünün mümkün hale getirilmesiyle dikkat çekiyor. Seri üretime geçmek isteyen Çek, Türkiye'nin yerli pilini ortaya çıkarmak istiyor.

Daha verimli, ucuz ve çevre dostu

Bir yakıt pili imal ettiğini belirten Nurettin Çek, “Benim yaptığım yakıt pili, yakıt kaynağı olarak sodyum hidroksiti kullanıyor. Burada anot olarak alüminyum, katot olarak bakır, elektrolit olarak da inşaat silikonu kullanılıyor. Burada çeşitli kimyasal reaksiyonlar sonucu bir elektrik akımı üretiliyor. Üretilen elektrik akımı, yakıt kaynağı var olduğu ve bir bozulma meydana gelmediği müddetçe devam ediyor. Bunun ortalama ömrünün 1 yıl olduğunu testlerimiz de gördük. Yaptığımız yakıt pili dünyada yapılan diğer yakıt hücrelerinde göre daha verimli, daha ucuz ve daha çevre dostudur" dedi.

Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamak için gereken pilleri, aküleri yerli üretime kavuşturmak istediğine değinen Çek, "Dünya ile rekabet edebilir AR-GE ürünü ortaya çıkarmaktır. Ben şahsi olarak ve kendi çabamla bunu başardığıma inanıyorum. Devlet büyüklerimizden ve firmalardan bu konuda desteklerini bekliyorum. Hedefimiz en kısa zamanda seri üretime geçmek ve Türkiye’nin yerli pilini ortaya çıkarmaktır” dedi.
İHA

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