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Elektronik harpte yeni dönem

HAVA SOJ sistemiyle düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının tespit/teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekatta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması, aldatılması ve köreltilmesi hedefleniyor

10 Ağustos 2018 Cuma 15:21
Elektronik harpte yeni dönem

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında elektronik harp özel görev uçakları geliştirilmesi amacıyla Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti (HAVA SOJ) Projesi sözleşmesi imzalandı. Yerli imkanlarla yapılacak 4 adet HAVA SOJ sistemi, 2023 yılından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine girecek.

SSB ile ASELSAN arasında imzalanan, TUSAŞ işbirliği ile yapılacak olan HAVA SOJ sistemiyle düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının (hava savunma, erken ihbar vb.) tespit/teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekatta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması, aldatılması ve köreltilmesi hedefleniyor.

Böylece Türk savaş uçakları, güvenli bir şekilde operasyon icra edebilecek. Basında KORAL ismiyle bilinen Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (KARA SOJ) sisteminden daha üstün teknolojik özelliklere sahip olan HAVA SOJ sistemi, bir hava aracı üzerinde pek çok elektronik harp kabiliyetini bir araya getirecek. Bu kabiliyette dünyada bilinen başka bir sistem bulunmuyor.

Yerli ve milli olacak

HAVA SOJ sistemlerine entegre edilecek elektronik harp görev sistemlerinin tamamı yurt içinde milli olarak geliştirilecek ve üretilecek. Sözleşme kapsamında alınacak ticari uçakların modifikasyon ve sertifikasyon işlemlerinin tüm milli imkanlar değerlendirilerek Türkiye’de yapılması hedefleniyor.

ASELSAN tarafından geliştirilecek milli görev sistemlerinin uçaklara entegrasyonu ve sertifikasyonu faaliyetlerinde seçilecek uçak üreticisi firma teknik desteği ile TUSAŞ başta olmak üzere yerli sanayi kuruluşlarının azami ölçüde görev alması hedefleniyor. Proje, geliştirilecek ürünün yüksek ihracat potansiyeli sayesinde "bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke" olma hedefine önemli bir katkı sağlayacak.

Teknolojide son nokta olarak değerlendirilebilecek Hava SOJ sistemi'in TSK envanterine girmesi ile "savunmada dışa bağımlılığı asgariye indirmiş bir Türkiye" hedefine doğru büyük bir adım atılmış olacak.

Savunma Sanayii Başkanlığında düzenlenen törene Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı. Programda konuşan Savunma Sanayi Başkanı Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta 100 günlük eylem planını duyurduğunu anımsatarak, plan kapsamında gerçekleştirilecek olan 400 projenin büyük bir kısmını savunma sanayii projelerinin oluşturduğunu belirtti. Söz konusu projeleri hayata geçirmek için gerekenin yapılacağını aktaran Demir, imzası atılan projenin de 100 günlük eylem planı içinde olduğunu dile getirdi.

'Dünyada ve bölgede hava üstünlüğü sağlayacak'

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanlığının HAVA SOJ sistemiyle dünyada ve bölgede hava üstünlüğü kazanacağına dikkat çekti. Sistemin sahip olduğu kabiliyetlerin önemli bir caydırıcılık unsuru içerdiğinden Türkiye'nin etkin ve aktif dış politikasına da katkı sağlayacağını belirten Görgün, "HAVA SOJ sistemleri, savaş zamanında oldukça önemli bir silah görevini görecek, barış zamanında da düşmanlarımız için caydırıcı bir unsur olacaktır.

ASELSAN olarak geçmişimize baktığımızda çok şeyleri ve ilkleri başardığımızı, ancak geçmişten çıkaracağımız derslerle geleceğe baktığımızda halen yapılacak çok işimizin olduğunu görüyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ilk HAVA SOJ sistemimizi göklerde görmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
İHA

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