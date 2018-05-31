Genç beyinlerin ilginç robotları

Geleceğin mühendisleri, yaptıkları robot tasarımlarını yarıştırdı. İzmir, İstanbul ve Afyonkarasihar’dan gelen lise öğrencilerinin oluşturduğu 22 takımdan birinciliği “Süpürteç” adını verdikleri robot tasarımlarıyla Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Ahmet Bulanık, Yücel Müjde ve Emre Doğukan Vurhan kazandı.

Öğrenciler, birinciliği okullarının bahçesini temizlemek amacıyla ürettikleri robotla elde etti. Etkinlikte ikinciliği de Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri Salim Üner, Alper Mete Yılmaz, Bora Turan, Emre Er, Tolga Özgü, Biran Arıkan alırken, üçüncülüğü Bornova Anadolu Lisesi’nden Cemal Yiğit Kanat, Bartu Özel, Ilgın Söğüt elde etti.

İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, Türkiye’nin geleceğinde robot teknolojilerinin gelişiminin büyük önem kazandığı belirterek, “Yarışmada amacımız, gençlerimizin hem mekanik hem elektronik hem de yazılım alanlarına ilgilerini çekmek ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktı.

Yarışmada, birbirinden farklı ve değerli çalışmaları gördük. Onların heyecanı bizleri de geleceğimiz adına heyecanlandırıyor. Mayın temizleme robotundan çöp ayrıştırma robotuna dek çok farklı alanlarda çalışmalar gördük. Onlar geleceğimiz ve biz de gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz” dedi.

İHA