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Genç görünmenin sırrı ortaya çıktı

Bilim adamları, MC1R geninin bazı insanların yaşıtlarından genç görünmesini sağladığını keşfetti

30 Nisan 2016 Cumartesi 15:43
Genç görünmenin sırrı ortaya çıktı

Bilim adamları, bazı insanların yaşıtlarından daha genç görünmelerinin sırrını ortaya çıkardı.

Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi ve bir şirketin ortaklaşa yürüttüğü araştırma, cildi mor ötesi ışınlardan koruyan ve tenin doğal renginde kalmasını sağlayan MC1R geninin, genç görünmenin sırrı olduğunu gösterdi.

Araştırma çerçevesinde makyajsız 2 bin 693 kişinin resimleri, bağımsız bir değerlendirmeye sunuldu ve sonuçlar, kişilerin gerçek yaşlarıyla karşılaştırıldı.

Bir sonraki aşamada, genç görünenlerin ortak bir özelliği olup olmadığının ortaya çıkarılması için DNA yapıları incelendi.

Bilim adamları, farklı biçimlerinin çoğu insanların kızıl saçlı olmasını sağlayan, dolayısıyla "kızıl saç geni" olarak anılan MC1R'ın bazı varyasyonlarının, genç görünmeyi sağladığını, bu varyasyona sahip kişilerin yaşıtlarından en az iki yaş daha genç göründüğünü keşfetti. 

Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Profesör Manfred Kayser, araştırmanın sonuçlarını "heyecan verici" sözleriyle nitelendirdi.

AA

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