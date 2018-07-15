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Gözlenebilen evrene yeni pencere

Bilimadamlarına göre, IceCube laboratuvarında tespit edilen yüksek enerjili atomaltı yüksek enerji nötrinonun kaynağının tespiti, evrenin anlaşılmasına yeni bir pencere açacak

15 Temmuz 2018 Pazar 14:46
Gözlenebilen evrene yeni pencere

Uzay bilimciler Eylül 2017’de IceCube laboratuvarında tespit edilen yüksek enerjili atomaltı yüksek enerji nötrino’nun, Dünya'ya 4 milyar ışık yılı uzakta bulunan, ortasında çok büyük bir karadelik olan blazar galaksisinden geldiğini tespit etti. Bilim insanları yüksek enerji nötrinoların tespit edilmesinin gözlenebilen evrene yeni bir pencere açacağını iddia ediyor. Yeryüzünde tespit edilen tek bir hayaletimsi atomaltı parçacığın, sonunda, yüzyıldır bilim insanlarını şaşırtan kozmik sırrı çözmesine yardım edebileceği kaydedildi.

Yüksek enerjili nötrino'nun dünyadan 4 milyar ışık yılı uzakta, ortasındaki karadelikten doğrudan dünyaya yönelik ışık demeti fışkıran eliptik galaksiden geldiği tespit edildi. Blazar olarak isimlendirilen bu galaksinin tespitiyle uzay bilimcileri, yüksek enerji kozmik ışınların yüzyıllık sırrını çözmelerine yardımcı oldu. Uzaydan yüksek bir hızla dünyaya hareket eden bu parçacıklar, hem astronotlara hem de sivil uçakların yolcu ve mürettebatına tehdit oluşturuyor.

Bilim insanları, dünyanın oluşumundan önce blazar galaksisinden püskürtülen bu atom altı parçacığın bulunmasının evrene tamamen yeni bir bakış açısı getireceğini iddia ediyor.

Bilim adamları için bir sırdı

Hızla dönen korkunç büyüklükteki karadeliklerin kutuplarından hızlandırılmış parçacıkların fırlatıldığı kaydedildi. Nötrino parçacığının blazar galaksisinden geldiğinin tespit edilmesinden önce, yüksek enerji kozmik ışınların kaynağının bilim adamları için bir sır olduğu belirtildi.

2016 yılında yerçekim gücü dalgalarının keşfi gibi, nötrinoların da evren boyunca enerji taşıyan bir haberci olabileceği kaydedildi.

Işık protonları, yerçekim dalgalarından sonra nötrinoların üçüncü haberci olduğu ifade edildi. Yüksek enerji nötrinosunun ilk defa 22 Eylül 2017’de güney kutbunda yerin bir mil altına gömülmüş büyük bir tesis olan IceCube (buzküpü) laboratuvarında tespit edildiği belirtildi.

Nötrino’nun tespitinin ardından uzay bilimcileri teleskopları parçacığın geldiği galaksiye doğru yöneltti.

Araştırmayı yapan uluslararası ekibin üyesi olan Leicester Üniversitesi'nden Profesör Paul O'Brien, nötrinoların maddeyle nadiren etkileşime girdiğini söyledi. O’Brien, “Nötrinoların kozmosta tespit edilmesi çok şaşırtıcı, onların kaynağının tespiti ise bir zafer. Bu keşifle evrenin en uzağındaki çok güçlü enerji kaynağını tamamen yeni bir şekilde incelememiz mümkün olacak” dedi.

Enerji nötrinoların aksine, çoğu kozmik ışıkların, yörüngelerini manyetik alanla kaplayan elektrik yükü taşıdığı bunun da onların kaynağının tespitini imkansız kıldığı belirtildi. Nötrinoların ise bunun aksine en güçlü manyetik alanlardan bile etkilenmediği belirtildi.
İHA

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