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Güneş arabası Türkiye tuturunda

İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi (İTÜGAE) tarafından geliştirilen yeni nesil güneş enerjili aracı, test ve tanıtım amacıyla çıktığı Türkiye turunu sürdürüyor

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:33
Güneş arabası Türkiye tuturunda

İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi (İTÜGAE) tarafından geliştirilen yeni nesil güneş enerjili araç “B.O.W İSTKA” test ve tanıtım amacıyla çıktığı Türkiye turu kapsamında Eskişehir’e geldi.

İstanbul, Çanakkale ve Bursa’dan sonra Eskişehir’e geldi. Araç, yapılan kontrollerin ardından şehir merkezinde test sürüşüne çıktı. Güneş enerjisiyle çalışan araca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İTÜGAE proje yürütücüsü ve İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ömer Nezih Atalay, “Bizim bu Türkiye turuna çıkmamızdaki hedef hem halkımızın teknolojiye olan farkındalığının artması hem de bu takımda geliştirdiğimiz yeni teknolojileri araç üzerinde, uzun yolda deneyebilmekti.

Aynı zamanda şu anki arkadaşlarımız önümüzdeki gelecek olan yarışmalara hazırlanıyorlar. Yarışmalar uzun yol yarışmaları ve şu an ön eskort arka eskort kullanımlarına da alışarak yarışmaya hazır hale geliyorlar. Aynı şekilde İstanbul Teknik Üniversite’sinde şu an tanıtım günleri sürmekte. Biz de bu tanıtım günlerine ek olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nde insanlara göstermek ve gençlerimize örnek olmak istiyoruz. Şu ana kadar 790 kilometreye yakın yol yaptık. Bu yolun büyük bir kısmında güneş arabamızla beraber ilerledik. Bu uzun yollarda aracı sürmek, yüksek hızlara çıkabilmek bizim için büyük bir deneyim ve geliştirdiğimiz teknolojileri görebilme şansı veriyor" dedi.

'Devrim Arabaları büyük bir kilit taşı'

Tur kapsamında 16 Temmuz’da Çanakkale Şehitler Abidesi’ne de gittiklerini belirten Ömer Nezih Atalay şunları söyledi: "Orada şehitlerimizi ziyaret ettik. Onların bize bırakmış olduğu bu vatana sahip çıktığımızı göstermek istedik. 17 Temmuz’da Bursa’ya gittik. Bursa’da Ticaret Sanayi Odası’na, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin evine aynı zamanda Heykel Meydanı’nda ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Devamında Eskişehir’e geldik. Devrim Arabalarını ziyaret ettik.

Çünkü Devrim Arabaları bizim için büyük bir kilit taşı. Onun hikayeleri bizi çok etkiliyor. Bu bağlamda onu ziyaretimizi de değerli buluyoruz. Projede 12 farklı bölümden 32 farklı öğrenci çalışmakta. Bu öğrencilerden her biri aracın farklı bölümlerinde görev almakta ve ortaya bu ürün çıkmakta. Bu ürünü yapmak bizim 1.5 senemizi aldı. Bu 1.5 sene içerisinde çok çalıştık. Normal derslerimize ek olarak bu projede bulunmak insanları zorlayan bir süreç. Bu bağlamda kendim de dahil öğrenci arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
İHA

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