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Honor 10 piyasaya sürüldü

Honor, Londra'da 2018 yılının amiral gemisi niteliğindeki akıllı telefonu Honor 10'u piyasaya sürdüğünü duyurdu

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:39
Honor 10 piyasaya sürüldü

Honor, Londra'da 2018 yılının amiral gemisi niteliğindeki akıllı telefonu Honor 10'u piyasaya sürdüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, telefonun 'Beauty in AI' (AI'daki Güzellik) konsepti hayata geçirilecek, iki önemli ve yeni telefon teknolojisi müşteriyle buluşturulacak. Bu teknolojilerin ilki, gelişmiş AI 2.0 teknolojisi olup akıllı telefonun çift lensli kamerasına uygulandığı kaydedildi.

İkinci teknoloji ise 15 katmanlı yanardöner renkten oluşan nano ölçekli optik kaplamaya sahip 3 boyutlu arka camın uygulandığı Honor 10 CMF1 tasarımı oldu. Honor 10, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'yı içeren seçili pazarlarda 15 Mayıs tarihinde satışa sunulduğu ve akabinde diğer pazarlarda da satılacağı belirtildi.

Honor Başkanı George Zhao şöyle konuştu: "Çoğu telefon üç renkle satışa sunulmaktadır: siyah, beyaz ve altın sarısı. Honor, 2016 yılında Phantom Blue, 2017 yılında Phantom Grey renklerini ve şimdi de akıllı telefon tasarımında gerçek bir yenilik olan zarif aurora rengini piyasaya sürüyor. Başarının sırrının basit olduğunu düşünüyoruz. Tüketicilere gerçekten iyi bir ürün sunmak.

İşte şirkette her gün çalıştığımız konu bu. Sadece iyi bir ürün üretmekle kalmayıp dünyanın farklı yerlerindeki gençlerle yeni bir yaşam biçimini de birlikte oluşturmak istiyoruz. Onları dinliyor, fikir alışverişinde bulunuyor ve neşelendiriyoruz. Gençler bizim ilham kaynağımız."
İHA

Anahtar Kelimeler:
HonorIngiltereTelefon
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