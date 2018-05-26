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Hurda malzemelerden araba yaptı

Yozgat’ta bir lise öğrencisi, hurdaya atılan eski otomobil parçaları ile kendisine arazi aracı yaptı

26 Mayıs 2018 Cumartesi 16:25
Hurda malzemelerden araba yaptı

Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi İbrahim Karabulut, harçlıklarıyla hurdalıklardan satın aldığı araç motoru ve parçalarını kullanarak kendine ait ‘bagi’ ismini verdiği bir arazi aracı üretti.

Yaklaşık 3 ay gibi bir çalışma sonunda benzin ile çalışan aracını tamamlayan Karabulut, ilerleyen dönemlerde aracına güneş paneli takarak aracın güneş enerjisi ile çalışmasını da sağlayacak. İç ve dış tasarımını kendisi yaptığı otomobiline anahtarsız çalışma sistemi de uygulayan Karabulut, aracı 5 bin liraya mal ettiğini söyledi.

Karabulut’un hurda bir araçtan alıp yenilediği 250cc gücünde motoru monte ettiği otomobili saatte 100 kilometre hız yapabiliyor ve kilometrede 30 kuruş yakıt harcıyor. Evlerinin bahçesinde güneş paneli ile enerji ürettiklerini de söyleyen Karabulut, ilerleyen dönemlerde aracın üzerine güneş paneli takarak aracın elektrikle çalışmasını da sağlayacağını ifade etti.

Son zamanlarda yerli araçlara rağbet fazla olduğu için kendi aracını üretmeye karar verdiğini anlatan Karabulut, aracına olan ilginin kendisini memnun ettiğini söyleyerek “Aracı gören beni tebrik ediyor ve fotoğraf çektirmek istiyor. Aracı kullanmak isteyen çok oluyor” dedi.
İHA

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