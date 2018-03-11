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İşletmeler internette SEO ile büyüyor

Sanal dünyada söz sahibi olmak isteyen işletmeler, alanında uzman firmaların SEO çalışması ile hedeflerine daha kolay ulaşabiliyor

11 Mart 2018 Pazar 17:19
İşletmeler internette SEO ile büyüyor

İnternet sayesinde iş hacmini büyütmek isteyen işletmeler, SEO çalışması ile hedeflerine daha kolay ulaşabiliyor. İşletmelerin geleceğini kurtarmak için öncelikle kendi kapasitesini keşfetmesi gerekiyor. İşletmelerin, çok önemli bir avantaj dünyası olan interneti fırsat olarak görmesi ve değerlendirmesi gerekiyor.

Search Engine Optimization (SEO) yani arama motoru optimizasyonu konusunda uzman olan Furkan Gökçöl, işletmelere SEO konusunda önerilerde bulundu.

İnternet alanındaki gelişim ve ortaya çıkan fırsatların işletmeler açısından çok önemli olduğunu ifade eden Gökçöl, “Site içi ve site dışı optimizasyon hizmetlerinin yanı sıra kusursuz bir ve tasarım çalışması ile birlikte, sizin de bu sanal dünyada söz sahibi olmanız mümkün olabilir. Özellikle idealist ve uzman firmanın size bu konuda yardımı benzersiz bir SEO çalışması ile olumlu sonuç verebilir” dedi.

‘Hak ettiğiniz yere daha kolay ulaşın’

Yeni nesil hizmet ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Furkan Gökçöl, “Belli bir plana bağlı kalarak düzenli şekilde çalışan SEO uzmanları aynı zamanda SEO danışmanı rehberliğine devam ediyor. SEO analizi, anahtar kelime tespiti, teknik SEO çalışmaları, özgün içerik geliştirme, link inşası ve detaylı raporlama ve takip burada olması gereken hizmetler olarak karşımıza çıkıyor.

Girişimciler ve işletmeler için gerçekten bir gelişim adresi olmaya devam ediyor. Oldukça modern yöntemleri kullanan ve altyapısı sağlam olan SEO çalışmaları ile birlikte hak ettiğiniz yere ulaşmanız gerçekten çok daha kolay şartlarda gerçekleşebilir” diye konuştu.

İyi bir web sitesinin avantajlarını da anlatan Gökçöl, “Bu konuda size hizmet edecek doğru adresin kararını verdiğiniz andan itibaren fırsatları birebir olarak yaşayıp görebilirsiniz. Sanal dünyayı çok verimli bir şekilde kullanmaya başlayan ve uzman desteği alan çok sayıda girişimci ve işletme bugün gerçekten memnuniyet seviyesini en üst düzeye çıkarmış durumda.

Bu girişimin avantajları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: ekstra reklam geliri, ulaşılabilir olmak, daha geniş müşteri kitlesi, ön sayfada kalma garantisi, iş potansiyeli artışı ve web sitesi değer artışı” şeklinde konuştu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Sanal DünyaFirmaSEO
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